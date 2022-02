Die 30. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz brachte insbesondere neue Quarantäne- und Absonderungsregelungen.

Wie lange müssen Infizierte in Quarantäne?

Infizierte müssen aktuell zehn Tage in Quarantäne. Der Tag, an dem der positive Test abgenommen wurde, zählt als Tag 0. Dabei kann es sich um einen positiven PCR-Test oder um einen positiven Schnelltest (PoC-Test) einer offiziellen Teststelle handeln. In beiden Fällen gilt der Tag des Abstrichs als Tag 0 für die Zählung. Die Quarantäne endet automatisch, ohne weitere Testung, nach Ablauf der zehn Tage.

Kann man die Quarantäne verkürzen?

Alternativ kann man sich inzwischen auch als infizierte Person freitesten und damit die Quarantäne verkürzen. Symptomfreiheit vorausgesetzt, ist dies ab Tag acht der Quarantäne möglich. Für die Freitestung ab Tag acht reicht ein negativer Schnelltest. Auch mit einem ab Tag acht durchgeführten negativen PCR-Test kann die Absonderung beendet werden. Die Quarantäne endet in dem Fall, sobald das negative Testergebnis vorliegt. In den 48 Stunden vor der Testung dürfen keine typischen Symptome vorhanden gewesen sein. Wenn zunächst ein Schnelltest an einer Teststelle positiv gewesen ist, dieser sich aber durch einen PCR-Test nicht bestätigt, endet die Quarantäne sofort mit Vorliegen des negativen PCR-Testergebnisses.

Was gilt für geimpfte Kontaktpersonen?

Für enge Kontaktpersonen und Angehörige des Hausstands von Infizierten gelten die gleichen, zuvor dargestellten Regeln der Quarantäne und der möglichen Freitestung wie für Infizierte. Wie schon zuvor gilt die Quarantänepflicht allerdings nicht für immunisierte Kontaktpersonen. Dazu gehört, wer geimpft, geboostert, geimpft genesen oder genesen ist. Im Einzelnen: Als geimpft zählt man bis zum 90. Tag nach der zweiten Impfung, als geboostert, wenn man die Booster-Impfung erhalten hat. Geimpft genesen ist, wer geimpft war und dann eine Durchbruchsinfektion überstanden hat oder zuerst von einer Infektion genesen war und im Anschluss daran geimpft wurde. Als genesen gilt man ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag nach dem Abstrich eines positiven PCR-Tests.

Was passiert in der Schule nach einem Corona-Fall?

Bei einem positiven Fall in einer Schulkasse geht nach aktueller Rechtslage nur noch das positive Kind in Quarantäne. Für Mitschüler, Betreuungspersonen oder Lehrkräfte besteht lediglich für den Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen eine tägliche Testpflicht mittels Selbsttest.

Und was gilt im Kindergarten?

Wenn in Kindertagesstätten ein Corona-Fall auftritt, geht nach gültiger Rechtslage auch hier nur noch das positive Kind in Quarantäne. Alle übrigen Kinder innerhalb der Betreuungskohorte, sowie deren Betreuungspersonen müssen sich ebenfalls absondern, allerdings nur kurz. Symptomfreiheit vorausgesetzt, kann die Kita nach neuer Rechtslage schon am Folgetag des letzten Kontakts zur infizierten Person mit einem – an diesem Folgetag durchgeführten – negativen, durch geschultes Personal durchgeführten Schnelltest wieder betreten werden.

Wie erhält man einen Genesenennachweis?

Bereits nach einem positiven Schnelltest einer offiziellen Teststelle greift die Absonderungsverordnung. Das bedeutet, man ist dazu verpflichtet, während der Dauer der zehntägigen Quarantäne zu Hause zu bleiben und darf auch keinen Besuch empfangen. Allerdings ist es nach aktueller Rechtslage weiterhin so, dass nur diejenigen Personen einen Genesenennachweis erhalten können, die ein positives PCR-Testergebnis hatten. Wer lediglich einen positiven Schnelltest einer offiziellen Teststelle hatte und sich deswegen wie vorgeschrieben in zehntägige Quarantäne begeben hat, kann beim Gesundheitsamt eine Bescheinigung über die Dauer der Quarantäne anfordern, eine sogenannte Absonderungsbescheinigung, die zum Beispiel für Arbeitgeber genutzt werden kann. Allerdings haben Menschen, die keine Impfung haben, trotz Quarantänebescheinigung kein Anrecht auf Lohnerstattung. Ein rechtsgültiger Genesenennachweis ist aber nur mit positivem PCR-Testergebnis möglich. Mit einem von geschultem Personal durchgeführten positiven Schnelltest besteht nach aktueller Rechtslage weiterhin Anspruch auf eine kostenlose PCR-Testung. Alles Weitere klären Testwillige direkt mit der Testeinrichtung ihrer Wahl. Möglicherweise stehen Änderungen der Testverordnung durch den Bund an, insbesondere die Priorisierung von PCR-Tests, dies ist aber aktuell noch nicht in Kraft.

Was änderte sich noch?

Durch die neue Corona-Verordnung des Landes sind auch ordnungsrechtlich Änderungen in Kraft getreten sind. Dazu gehört, dass bei Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes (Demonstrationen) das Abstandsgebot und die Maskenpflicht gelten. Auch die sogenannten Montagsspaziergänge sind davon betroffen. Außerdem regelt die 30. Corona-Verordnung des Landes, dass es keine Erfassung von Kontaktdaten in der Gastronomie, in Freizeiteinrichtungen, Kirchen, Dienstleistungsunternehmen wie Friseursalons und anderen Organisationen mehr gibt, weil eine Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt nicht mehr vorgesehen ist und nur noch bei besonderen Konstellationen erfolgt. Die freiwillige Nutzung der Corona-Warn-App wird jedoch weiterhin empfohlen.

Was muss man nach einem positiven Selbsttest tun?

Auf einen positiven Schnelltest, der zum Beispiel in Eigenregie zu Hause durchgeführt wurde, muss stets der Besuch einer zertifizierten Teststelle erfolgen. Dort wird ein so genannter PoC-Test durchgeführt. Ist dieser ebenfalls positiv, gilt die sofortige Quarantänepflicht. Dieses Schnelltestergebnis kann man sich durch eine PCR-Testung – Hausarzt oder Termin durch das Gesundheitsamt – bestätigten lassen. Enge Kontaktpersonen sind über den Test zu informieren, diese müssen ebenfalls in Quarantäne, sofern keine Immunisierung vorliegt. Wenn innerhalb von zehn Tagen Symptome auftauchen, muss auch hier ein PCR-Test erfolgen. Der positiv Getestete und seine engen Kontaktpersonen müssen ein Kontaktformular ausfüllen und dem Gesundheitsamt zukommen lassen (http://www.lkswp.de/corona-info).

Kinder im Hausstand eines möglicherweise erkrankten Familienmitglieds oder nach Kontakt im privaten Umfeld, die Kita oder Schule besuchen, müssen bereits ab dem positiven Selbst- oder PoC-Test zu Hause bleiben, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Ist das Ergebnis positiv, gehen die Kinder ebenfalls in Quarantäne. Die Eltern sind angehalten umgehend die Schule oder die Kita über den Vorfall zu informieren. Ausgenommen sind geimpfte oder genesene Kinder, sofern diese ohne Symptome sind.