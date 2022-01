Zum 14. Januar haben sich die Vorschriften geändert, wie lange Corona-Infizierte und ihre Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Ziel der verkürzten Isolationszeit ist es, die Infrastruktur in der befürchteten Omikron-Welle aufrecht zu erhalten. Deshalb sollen die Ausfallzeiten von Beschäftigten reduziert werden.

Was ändert sich für Corona-Infizierte und enge Kontaktpersonen?

Bislang galt für alle positiv auf Corona getestete Personen und deren Kontaktpersonen eine 14-tägige Absonderungspflicht. Seit dem 14. Januar gelten verkürzte Quarantäne- und Isolationszeiten. Wer enge Kontaktperson ist, definiert sich künftig nach der jeweils gültigen Einstufung durch das Robert-Koch-Institut (RKI). Wie zuvor müssen sich alle Angehörigen des Hausstands unverzüglich in Absonderung begeben, wenn sie von einem positiven Corona-Testergebnis eines Mitbewohners erfahren haben. Ein PCR-Test muss nicht mehr verpflichtend vorgenommen werden. Grundsätzlich endet für alle die Quarantäne oder Isolation zehn Tage nach dem Test, mit dem der Erreger nachgewiesen wurde.

Wie unterscheiden sich Absonderung, Quarantäne und Isolation?

Absonderung im Sinne des Infektionsschutzgesetzes ist das Fernhalten von anderen Personen. Es erfolgt zum Schutze der Allgemeinheit oder einzelner Personen vor ansteckenden Krankheiten und umfasst sowohl die Quarantäne als auch die Isolation von Personen.

In Quarantäne müssen sich diejenigen begeben, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Zum Beispiel, weil sie engen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person haben.

Isolieren müssen sich diejenigen, bei denen eine Infektion bereits nachgewiesen wurde. In Isolation müssen also alle, die selbst am Coronavirus erkrankt sind.

Welche Ausnahmen gelten für die Absonderung?

Krankheitsverdächtige können mit einem negativen PCR-Testergebnis die Absonderung direkt beenden. Dies gilt nicht für enge Kontaktperson oder Hausstandsangehörige. Sie können frühestens sieben Tage nach dem positiven Test oder dem letzten Kontakt mit einem Infizierten ihre Absonderung mit einem negativen PCR- oder Schnelltest vorzeitig verlassen.

Positiv getestete Personen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe beschäftigt sind, können die Absonderung nur vorzeitig durch einen negativen PCR-Test beenden. Getestet werden darf aber erst, wenn die Person mindestens 48 Stunden keine Symptome aufwies. Gleiches gilt für positiv getestete Personen, die diese Einrichtungen als Besucher betreten wollen.

Was gilt für Schüler sowie Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege?

Tritt eine Infektionen auf, besteht eine Absonderungspflicht für den betroffenen Schüler sowie die Mitschüler, die als enge Kontaktpersonen gelten, weil sie weniger als zwei Meter von ihm entfernt sitzen. Diese Mitschüler können sich fünf Tage nach dem letzten Kontakt mit dem positiv getesteten Schüler freitesten. Der Nachweis über das negative Testergebnis muss zehn Tage aufbewahrt werden. Für alle anderen Schüler der Klasse gilt für fünf aufeinanderfolgende Schultagen eine Testpflicht.

Bei Auftreten einer Infektion in einer Kindertagesstätte oder Einrichtung der Kindertagespflege müssen sich die Kinder der Betreuungsgruppe sowie deren Betreuungspersonal absondern. Sie können sich fünf Tage nach dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person freitesten. Der Nachweis über das negative Testergebnis muss zehn Tage aufbewahrt werden.

Gibt es Ausnahmen?

Von der Absonderungspflicht befreit sind Personen mit einer Auffrisch-Impfung (Booster-Impfung). Auch bei Impfungen mit Johnson & Johnson sind insgesamt drei Impfungen erforderlich. Befreit sind geimpfte Genesene, wobei Geimpfte mit Durchbruchsinfektion oder Genesene im Anschluss der Erkrankung eine Impfung erhalten haben müssen.

Außerdem müssen sich Personen mit eine zweimaligen Impfung ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. Tag nach der Impfung nicht absondern. Dies gilt auch bei Impfungen mit Johnson & Johnson. Auch Genesene ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag nach ihrem positiven Test sind von der Absonderungspflicht befreit.