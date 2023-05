Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am vorigen Montag hat der Kreistag mit großer Mehrheit die Sanierung und den Teilneubau der Kreisverwaltung beschlossen. Im Vorfeld hatten die Fraktionen des Kreistags die Möglichkeit, Fragen an das Planungsbüro zu richten. Die wichtigsten haben wir mit den dazugehörigen Antworten zusammengefasst.

Welche Flächen wurden im Kreisgebiet als mögliche Standorte geprüft?

Am ehemaligen Tüv an der Landesstraße 474 bei Höheischweiler, an der L 474 südlich