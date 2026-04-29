Das Freibad Contwig soll bleiben, auch ohne Zuschuss vom Bund. Beim Frühlingsempfang nennt Bürgermeister Björn Bernhard weitere Pläne für Feuerwehr, Bürgerbus und Schulen.

Das Contwiger Freibad soll auch ohne Bundeszuschüsse erhalten bleiben, die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wird weiterhin in den Brandschutz investieren und das abgebrannte Feuerwehrgerätehaus Bechhofen neu aufbauen. Die Energiegesellschaft spart 14,5 Tonnen CO 2 ein, die Umfirmierung der Verbandsgemeindewerke sichert langfristig die Infrastruktur. Das sind nur einige der Punkte, die Björn Bernhard, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, beim Frühlingsempfang in der Konrad-Loschky-Halle in Battweiler vor rund 250 Besuchern ansprach.

Rückblick, Ausblick und viele Danksagungen machten die Rede von Bernhard aus. Er bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen, der Blaulichtfamilie, den Ortsbürgermeistern und den Ratsmitgliedern, seinem Vorzimmer und allen Menschen, die die Vereine am Leben und am Laufen halten. „Lassen Sie uns diesen Weg weitergehen. Mit Mut, Zuversicht und mit dem festen Vertrauen darauf, dass wir auch die kommenden Herausforderungen gemeinsam meistern werden“, sprach er alle Bürger an.

Freibad Contwig öffnet, aber ohne warmes Wasser

Dies gilt auch für das Freibad „Con aqua“ in Contwig. Das ist in die Jahre gekommen und benötigt eine Generalsanierung, sowohl Technik und Heizung als auch Becken und Fliesen müssen erneuert werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich laut Bernhard auf rund acht Millionen Euro. Einen ersten Zuschussantrag auf Fördermittel hat der Bund abgelehnt, ein weiterer ist gestellt, aber noch nicht entschieden. Dennoch werde man in diesem Jahr öffnen, „wenn auch leider ohne Heizung“, sagte Bernhard. Derzeit sind die Schwimmmeisterin Jutta Döring, die ihre letzte Saison vor dem Ruhestand vor sich hat, und ihre Kollegen dabei, Wildschweinschäden zu beseitigen. Dazu zeigte der Bürgermeister Fotos per Beamer, welche eine von Schwarzkitteln umgepflügte Liegewiese zeigten. Man halte am Bad fest, es sei eines der schönsten Bäder der Region. Und in Richtung der Zweibrücker im Publikum setzte er bewusst eine kleine Spitze und nannte das Contwiger Freibad das Schönere.

Die 2,6 Millionen Euro Fördermittel des Landes teile sich die Verbandsgemeinde mit den Ortsgemeinden. Man könne damit keine großen Sprünge machen, erklärte Bernhard, der zugleich die anwesenden Landes- und Bundespolitiker aufforderte, den Kommunen mehr Mitspracherecht bei der Verwendung der Fördermittel zuzutrauen. Das Land fördere zwar den Bürokratieabbau, aber die Verbandsgemeinde habe über 100 Projekte eingereicht und habe „nahezu jedes Projekt mit dem Ministerium abstimmen müssen“. Dies sei alles andere als Bürokratieabbau.

Bürgerbus sucht noch einen Fahrer

Die Verbandsgemeinde werde einen Bürgerbus bekommen und sucht dafür ehrenamtliche Fahrer. Das Angebot soll in der zweiten Jahreshälfte starten und kostet die Verbandsgemeinde nichts, weil es zu 100 Prozent gefördert werde. Bernhard riss auch diverse Schulsanierungen und Verbesserungen in diesem Bereich an.

Beim Rückblick sprach er von einigen schwarzen Tagen, beispielsweise als Ende Dezember das Bechhofer Feuerwehrhaus abrannte, das unter Federführung seines gestorbenen Vaters entstand und auf dessen Baustelle er als Kind öfter gewesen sei als zu Hause. Zum Glück habe die Feuerwehr zuvor Brandmelder in den Fahrzeugen als Pilotprojekt eingebaut und diese retten können, während das Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrannte.

Auch Hochwasser in den Gebäuden und die folgende Insolvenz der Parkklinik Hornbach war „ein nicht ganz so schönes Ereignis“, das die Verbandsgemeinde im vergangenen Jahr beschäftigt habe.

Aufgelesen

Wiesbachs Ortsgemeinderatsmitglied Werner Wagner kam mit Fahrradhelm in der Hand zum Frühlingsempfang. Prompt fragte ein anderer Gast: „Auwauwau, Werner, bischde mim Rad do?“ Darauf Wagner: „Ja, wenn man zur Verbandsgemeinde will, braucht man ein Kettenfahrzeug.“

