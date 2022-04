Vor 750 Jahren wurde die Ortsgemeinde Heltersberg zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Dieses Jubiläum wird im Juni groß gefeiert. Zur Einstimmung lädt die Ortsgemeinde am Sonntag, 24. April, zu einem Frühlingsempfang ein. Dann wird auch die Festschrift zum Jubiläum vorgestellt und kann erstmals gekauft werden.

„Es wird eine Art Neujahrsempfang im Frühling“, sagt Heltersbergs Bürgermeister Ralf Mohrhardt (SPD) zur Einstimmungsveranstaltung. Die soll – wenn Petrus mitspielt – am Sonntag ab 10.30 Uhr rund ums Heltersberger Rathaus stattfinden. Sollte es regnen, „verlegen wir das Ganze kurzfristig in die Festhalle“, ergänzt Mohrhardt.

Informationen übers Festwochenende

Zwei Jahre lang gab es bedingt durch die Corona-Pandemie keinen Neujahrsempfang. Das wären Gelegenheiten gewesen, um die Bürger über den jeweiligen Planungsstand zur Jubiläumsfeier zu informieren. Damit die Heltersberger und alle, die vom 17. bis 19. Juni im Lindenpark mitfeiern wollen, wissen, auf was sie sich freuen können, werde es beim Frühlingsempfang Informationen dazu geben, kündigt der Bürgermeister an. Und es wird angestoßen auf das, was in schwierigen Zeiten, auch an erfreulichen Dingen zu feiern war und ist. Zum Beispiel, dass die Festschrift pünktlich fertiggestellt ist. Auf etwa 200 Seiten im Din A4-Querformat lassen die Autoren die Geschichte des Ortes Revue passieren. Schwerpunkt sind die vergangenen 50 Jahre. Stichworte sind Sportplatzbau, Bau des Heimatmuseums, Klimawald und vieles mehr. In Wort und Bild sind die Geschichten aus dem vergangenen halben Jahrhundert festgehalten.

Alle Bürger sollen mitfeiern können

Bewusst hat die Gemeinde entschieden, dass beim Jubiläum im Juni die Bewirtung über einen Catering-Service erfolgt. Alle Heltersberger sollen feiern können. Der TuS Heltersberg und der Heimatverein werden einen Bierstand übernehmen. Eine Winzergenossenschaft kümmert sich ums Wohl der Weinliebhaber. Der Förderverein der Grundschule ergänzt das kulinarische Angebot am Festtag um Hot Dogs, der Katholische Kirchenchor und die Landfrauen bieten am Samstag und Sonntag Kaffee und Kuchen in der Festhalle an.

Am Freitag um 17 Uhr beginnt das Jubiläum mit Fassanstich, Vorderladenschützen des örtlichen Schützenvereines und ab 20 Uhr mit Musik der Gruppe „Magic“. Am Samstag heißt es ab 12 Uhr Familientag mit Spiel und Spaß durch den Kinderhort. Bücherei und Heimatmuseum laden zum Tag der offenen Tür ein. Ab 20 Uhr sorgt die Band „Twins XXL“ für Feier-Stimmung auf dem Festplatz. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst im Lindenpark. Ab 14 Uhr zieht der Festumzug durch das Dorf. Anschließend laden zunächst die „Arnbachtaler“ und anschließend die Gruppe „Hoselatz“ dazu ein, das Festwochenende musikalisch ausklingen zu lassen.