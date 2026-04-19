Im Zweibrücker Land blüht und grünt es in einem außergewöhnlichen Farbenspiel. Der Frühling ist zehn Tage früher als im vergangenen Jahr. Was Obstbauern und Imker erzählen.

Von einer diesmal traumhaften Obstbaumblüte schwärmen Gertrud und Willi Kirsch aus Großbundenbach. Ihre 31 Obstbäume im Wiesengarten seien bis auf die Apfelbäume ein Blickfang seit gut zehn Tagen, aber auch ein Anziehungspunkt für Hummeln, Bienen und weitere Insekten. Die schon mindestens eine Woche anhaltenden frostfreien Nächte seien ein Segen für die Obstbäume, findet das Ehepaar.

Michael Höh, Mitglied im Vorstand des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine Südwestpfalz in Herschberg, glaubt, dass das Blütenmeer der Obstbäume in diesen Tagen, die schon besondere Blütenpracht des Vorjahres noch übertreffen wird. Den Obstbäumen und der Natur allgemein habe der häufige Regen in der Winterzeit bis in den März hinein äußerst gut getan. Die ersten warmen Sonnentage hätten die schlummernde Energie in der Natur sofort freigesetzt.

Keine Hoffnung auf Pfirsiche

Traurig sind die Kirschs wegen ihres immer so früh blühenden Pfirsichbaums, denn bei dem hat der letzte Nachtfrost Anfang März alle Erntehoffnungen sofort zunichte gemacht. „Dieser Frühblüher schafft es in fünf Jahren höchstens einmal, dass er im Herbst Früchte trägt,“ sagt der Hobbyobstbauer. Die Obstbaumblüte war lange nicht mehr so kräftig und ausgeglichen bei allen Baumarten wie in diesem Frühling, so der Eindruck von Höh.

Dies gelte für seine Obstbäume in Herschberg und für seine Obstanlage bei Biedershausen. Erfreut ist er, dass die Mirabellen- und Zwetschgenbäume so gut durch die Blütenphase gekommen sind. Im vergangenen Jahr hat er nämlich keine Mirabellen ernten können, da das Wetter in der Hochblüte nicht gepasst hat. Gegenwärtig sei genug Feuchtigkeit da und ausreichend Wärme, die zum Glück nicht außerhalb der Norm liege.

Bienen haben schon fleißig gesammelt

Zur Wochenmitte hat Höh zusammen mit seinem Sohn die Standorte der Kästen seiner Bienenvölker verändert. So soll die Bestäubung noch besser laufen. Dabei haben beide Hobbyimker festgestellt, dass die Bienenkästen schon richtig schwer sind. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bienen schon fleißig Nektar gesammelt haben. Nun dürfe man den Zeitpunkt nicht verpassen, rechtzeitig neuen Honig zu schleudern.

Außer seiner Obstanlage blühten auch einige Rapsfelder goldgelb, sodass die Bienen nur einen kurzen Weg hätten, um alle Zutaten für den Honig einzusammeln. Für die Bestäubung der Obstanlagen sei es besser, wenn der Raps einige Tage später zur Vollblüte kommt, denn das grelle Gelb und der honigähnliche süße Duft ziehe die Bienen stärker an. Gut sei die diesjährige Kirschblüte, die jetzt schon zu Ende gehe, berichten beide Obstbauern.

Normale Apfelernte erwartet

Nun öffneten die Apfelbäume langsam ihre Blüten, sodass man für sie ebenfalls noch auf günstiges Frühjahrswetter hofft. Bei den Äpfeln und Birnen erwartet Höh eine normale Ernte. 2025 hätten sich zu viele Früchte gebildet, sodass an manchen Bäumen Äste abgebrochen seien. Ehepaar Kirsch hat seine Äpfel im vergangenen Jahr alle geerntet und aufgesammelt, um sie dem Verschönerungsverein im Dorf zum Keltern von Saft zu übergeben. Einige Eimer voll bekam der Nachbar zum Verfüttern an sein Kleinvieh. So habe das Obst nicht verderben müssen.

An den Osterfeiertagen sind die ersten Schwalben wieder in unsere Dörfer zurückgekehrt. Für die Vogelkenner des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) ein verlässliches Indiz dafür, dass der Frühling Einzug hält. Für die von ihrem langen Flug häufig geschwächten Schwalben sei es von Vorteil, wenn die Temperaturen über 15 Grad hinausgehen. Dann seien die Mücken, ihre Hauptnahrungsquelle, aktiv. Auch Rückkehrer wie Mönchsgrasmücke, Hausrotschwanz, Bachstelze, Bluthänfling, Gartenrotschwanz und Nachtigall lassen ihren Frühlingsgesang wieder ertönen.