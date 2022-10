Am Freitag ist Karl Agne aus Bechhofen im Alter von 95 Jahren gestorben. Dies gab der CDU-Ortsverband bekannt, dessen Mitgliedschaft er 57 Jahre lang innehatte. Von 1984 bis 1992 war Karl Agne Verbandsbürgermeister der VG Zweibrücken-Land.

Karl Agne und sein im Sommer 2021 verstorbener Freund Alban Pirro waren enge Weggefährten aus der Gründungszeit der Bechhofer CDU, die die beiden gemeinsam aufgebaut hatten. Seit der Gründung der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land im Jahr 1972 war Karl Agne bis 1984 Mitglied des Verbandsgemeinderates, in dem er den Vorsitz der CDU-Fraktion bekleidete. In dieser Zeit fungierte er daneben als Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und gehörte zeitweise dem Ortsgemeinderat Bechhofen an. Später, als Verbandsbürgermeister, erwarb der Finanzfachmann aus Bechhofen auch Verdienste als Mitglied im Verwaltungsrat der damaligen Kreissparkasse Zweibrücken.

Passionierter Radfahrer und Skiläufer

Seit seiner Pensionierung 1994 hatte sich Karl Agne ganz seiner Familie gewidmet, für die er sehr gerne das Kochen übernahm. So lange seine Gesundheit dies zuließ, pflegte er seine Steckenpferde Skilaufen, Wandern, Radfahren und seinen 2500 Quadratmeter großen Garten.

Die Bechhofer CDU-Vorsitzende Angelika Küttner würdigte den Verstorbenen und erklärte, Karl Agne habe bis zuletzt dem erweiterten Vorstand des Ortsverbands angehört. Unter anderem wurden ihm der Ehrenteller der Verbandsgemeinde und der Bechhofer Ehrenbecher zuteil.