Frühlingstemperaturen, blauer Himmel und Sonne haben am Wochenende Vorfrühlingsfreude bei Mensch und Natur ausgelöst. Für die Natur ist das jedoch nicht unbedingt von Vorteil.

Die ersten Schmetterlinge sind in der wärmenden Sonne geflattert. Die Vogelwelt zwitschert und zeigt schon ihr bunter gewordenes Federkleid. Krokusse, Iris, Winterlinge, Narzissen, Schneeglöckchen blühen vereinzelt mitten im Februar. Die Kornelkirsche im leuchtenden Gelb ist nicht zu übersehen.

„Eigentlich kein Wunder, dass die Natur trotz der bisher viel zu vielen trüben und regnerischen Tage erwacht ist“, sagt Michael Höh, Vorstandsmitglied im Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Südwestpfalz. Schließlich haben die Wetterforscher verkündet, dass der Januar und jetzt auch der Februar seit den Wetteraufzeichnungen nie so warm waren wie im Jahr 2024. Auch die Bienen seien am besonders sonnigen Freitag unermüdlich unterwegs gewesen, um diesen Vorfrühlingstag ohne Pause zu nutzen, so Höh. Für sie gäbe es gegenwärtig eigentlich nur ein ganz spärliches Futterangebot, was für sie aber kein Grund mehr war, untätig im Bienenstock zu bleiben. Für die Imker sind diese ersten Rundflüge nach dem Winter die sogenannten unverzichtbaren Reinigungsflüge für die Bienen.

Auch Frost hat seine Berechtigung

Trotzdem sei der Ausfall des Winters kein wirklicher Vorteil für die Natur, findet Höh. Schließlich bräuchten Wald und Feldflur die Erholungszeit des Winters, um mit neuer Kraft ins Frühjahr zu starten. Der Nicht-Winter mit viel Regen habe auch seine wenig vorteilhaften Spuren bei der Winteraussaat hinterlassen. Es brauche ein gutes Frühjahr, damit sich die Jungsaat in den sumpfigen Feldern wieder erholt. Winterlicher Frost sei für die Bodengare der Felder von großem Wert. „Er nutzt auch jenen Äckern, die erst in den nächsten Wochen für die Nahrungspflanzen des Sommers hergerichtet werden“, sagt Landwirt Peter Schneider aus Knopp-Labach. Über den Regen seien die Landwirte auf keinen Fall traurig gewesen, aber er hätte auch als Schnee kommen können, da wäre er noch wertvoller gewesen, erklärt Schneider.

Einige Zitronenfalter und auch ein Admiral hat die warme Vorfrühlingsluft aus ihrem Winterversteck gelockt. Schmetterlinge im Februar sind absolut keine Normalität, meint Albert Westrich aus Schmitshausen. Amseln, Stare, Meisen, Buchfink, Zaunkönig und Rotkehlchen seien schon mit ihrem Frühlingsgesang zu hören, der aber noch einige Übungstage erfordern würde, bis er wieder richtig gut klingt. Beim Distelfink und einigen anderen Vogelarten sei bereits zu erkennen, dass die Balzzeit nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Farbenfroher Sänger im Blickwinkel berühmter Maler

Die beiden an der winterlichen Futterstelle sitzenden Distelfinke oder auch als Stieglitze bezeichneten Singvögel haben schon ihre Farbenvielfalt des Frühjahrs erreicht. Der farbenprächtige Schönling unter den heimischen Singvögeln mag die Geselligkeit. Die karminrote Stirn und Kehle, die weißen Wangen, der schwarze Scheitel und Nacken sind das Kennzeichen seiner Gesichtsmaske. Leuchtend gelbe Streifen schmücken seine Flügel, und der schwarze Schwanz mit den weißen Punkten bildet eine seltene Farbharmonie. Nach der Natursaga hatte der liebe Gott, nachdem er alle Tiere und Vögel bemalt hatte, einen kleinen Vogel vergessen, weil er zu spät kam. Das Vöglein jammerte und wollte, dass es aus den noch vorhandenen Restfarben noch einige Kleckse für sein Federkleid bekommen sollte. So bekam der Stieglitz von allen Farbtupferresten seine heutige Schönheit.

Der Stieglitz ist ein häufiges Motiv in der kirchlichen Malerei. Im Christentum gilt dieser kleine bunte Vogel als Symbol der Auferstehung, des Opfers, der Seele und des Todes. Der Distelfink ernährt sich von dornigen Pflanzen, was symbolisch als eine wichtige Verbindung zum Christentum gedeutet wurde. Nach einer alten Legende sah der Distelfink, wie Jesus sein Kreuz trug und einen Dornenkranz auf dem Kopf hatte. Der Stieglitz sei beunruhigt und traurig gewesen, das zu sehen, sodass er versuchte, die Dornen abzunehmen. Dabei spritzten Tropfen von Jesu Blut über den Kopf des Vogels. Die Menschen glaubten, dass dieser Vogel kranken Menschen Glück und Genesung bringt.

Dieser hübsche Sänger verkörpere einige der größten Werte im menschlichen Leben, wie Liebe, Schönheit, Harmonie, Familie und Gesundheit verkörpern, heißt es. Darum ist der Distelfink auch in den Meisterwerken christlicher Malkunst von Leonardo da Vinci, Michelangelo und Hans Holbein zu sehen. Das wenige Blut an seinem Kopf habe dazu ausgereicht.