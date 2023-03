Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag hat der Werbekreis in Dahn nach der Pandemiepause wieder seine „Nacht der 1000 Lichter“ veranstaltet. Zur langen Einkaufsnacht mit Rahmenprogramm kamen allerdings weniger Besucher als zuletzt. Die Geschäftsfrau Patricia Krebs hat am Freitag zum ersten Mal an der Veranstaltung teilgenommen. Wie bewertet sie das Konzept?

Frau Krebs, Sie haben in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Nacht der 1000 Lichter mitgemacht, wie ist es gelaufen?

Es war nicht ganz das erste Mal. Wir hatten im Dezember 2021 zwar keine