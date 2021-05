Weil bei Straßenbauarbeiten am vergangenen Freitag in Maßweiler das Internetkabel gekappt worden war, hatten 94 Haushalte über das komplette Wochenende keinen Internetanschluss.

Das erklärte Thomas Schommer, Pressesprecher der Firma Inexio, die in Maßweiler für die Internetversorgung zuständig ist. Das Glasfaserkabel wurde laut Schommer nicht nur einmal durchgeschnitten, sondern „über mehrere Meter heftig in Mitleidenschaft gezogen“, so der Pressesprecher.

Den Schaden am Kabel selbst hätte Inexio zwar noch am Freitag reparieren können, jedoch zog sich das angeschnittene Endstück zurück in das Leerrohr in der Straße, was eine Reparatur vor Ort letztlich dann nicht zuließ. Schommer: „Der Freitag war für die Anwohner wohl der ungeschickteste Termin.“ Deshalb wurde am Montag mit der Reparatur des Kabels begonnen. Bis zum Nachmittag sollten die meisten Haushalte wieder mit Internet versorgt sein. Wer die Kosten für die Reparatur trägt, konnte Schommer auf RHEINPFALZ-Nachfrage nicht beantworten.

„Ich sage seit vielen Jahren, der größte Feind einer Telekommunikations-Anlage ist der Mensch mit einem Bagger – wobei es dieses Mal wohl kein Bagger, sondern eine Fräse war“, fügt Schommer hinzu. Die Schuld für das gekappte Internetkabel gibt der Pressesprecher aber keinem. So etwas könne bei Bauarbeiten immer wieder mal passieren.