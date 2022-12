Soll in Knopp-Labach eine Fotovoltaik-Anlage entstehen? Darüber entscheidet der Gemeinderat am Donnerstag. Außerdem geht es um eine Veranstaltung, die dem Bürgermeister am Herzen liegt.

In der jüngsten Ratssitzung hatte ein Vertreter der Firma Anumar Solar GmbH aus Ingolstadt den Plan für eine acht Hektar große Solaranlage vorgestellt. „Das Ganze hat sich gut angehört“, meinte Ortsbürgermeister Ralph Schneider. Die Ratsmitglieder sollen nun den Grundsatzentschluss fassen, ob sie eine Anlage wie südlich der Bahntrasse Homburg – Landstuhl möchten.

Voraussichtlich am dritten Adventssonntag soll ein Seniorennachmittag stattfinden. Im Rat soll das Wann, Wer und Wie besprochen werden. Zweimal sei der Seniorennachmittag wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Endlich könne man wieder unmaskiert zusammenkommen, freut sich Schneider. Lediglich Pro forma sei die Zustimmung zur Verwaltungsvereinbarung über die Kostenerstattung der Personal- und Sachkosten bei einem „anderen“ Kindergartenbesuch, fand Schneider. Die kleinen Kinder von Knopp-Labach gingen normalerweise in die Kindertagesstätte Wallhalben. Anhängig von der Fahrgelegenheit der Eltern ginge eventuell auch ein Kind mal nach Winterbach.