Emil Wadle ist Hobbyfotograf aus Leidenschaft. Schon seit vielen Jahren ist er mit der Kamera unterwegs, um nicht nur in der Pfalz, sondern auch in den Vereinigten Staaten und in Skandinavien Land und Leute fotografisch zu porträtieren. Bei einem Fotowettbewerb des Magazins Nordis hat der nun den zweiten Platz geholt.

Damit hatte der 74-jährige Hobbyfotograf bei der Anmeldung zum Fotowettbewerb „Häuser in Skandinavien“ nicht gerechnet. Selbst gegen professionelle Fotografen konnte sich Wadle durchsetzen