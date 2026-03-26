Für ihre Abiturfeier in der IGS Thaleischweiler am Freitag, 20. März, hatten sich die Abiturienten eine Fotobox mit Drucker gemietet. Im laufe des Abends wurde jedoch laut Polizei sowohl die Fotobox als auch der Drucker gestohlen. Der Wert des Equipments beträgt 1100 Euro. Die Täter wurden von einem Zeugen beobachtet: Es handelte sich um zwei junge Männer im Alter von 19 bis 21 Jahre, die die Box in eine schwarze Limousine verluden.

Sie befanden sich in Begleitung von zwei jungen Frauen im Alter von 17 bis 19 Jahre. Ob diese etwas mit der Tat zu tun hatten, ist noch unklar. Da die Personen dem Anlass entsprechend schick gekleidet waren, ging der Zeuge davon aus, dass dies seine Richtigkeit hat. Erst als der Diebstahl intern in den sozialen Medien thematisiert wurde, hat er sich bei der Polizei gemeldet. Weitere Zeugen, insbesondere die beiden jungen Frauen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 0631 369 15499 zu melden.