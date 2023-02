Obwohl der Gemeindewald mit einer Holzbodenfläche von 54,3 Hektar abermals keinen Gewinn bringen wird, gab es am Dienstagabend durch den Schweixer Ortsgemeinderat ein einstimmiges Votum für den Forstwirtschaftsplan.

Das von Förster Raphael Reischmann, kommissarischer Leiter des Forstreviers Pirmasens vorgelegte und erläuterte Zahlenwerk des Forstwirtschaftsplanes sieht für 2023 Erträge von 11.610 Euro und Aufwendungen von 11.855 Euro vor. Damit ergibt sich für den Rat im Hinblick auf die Bedeutung des Waldes für Schweix voraussichtlich ein verkraftbarer Fehlbetrag von 245 Euro.

In erstmaliger Anwesenheit von Florian Kemkes, Leiter des Forstamtes Westrich, führte Reischmann aus, dass in diesem Jahr der mögliche Hiebsatz von 218 Festmetern deutlich unterschritten würde. Eingeschlagen würden lediglich 160 Festmeter in Form von je 20 Festmetern Eichen und Buchen sowie 120 Festmetern Fichten. Von diesen kämen 132 Festmeter in den Verkauf. Kemkes begründete dies auch mit der Lage auf dem Holzmarkt, wonach lediglich das Holz eingeschlagen würde, das man auch vermarkten könne.

Wiederaufforstung am Wackenhübel erfolgreich

Grund für den verminderten Holzeinschlag ist auch der Käferbefall aus früheren Jahren. So hätten in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 654 Festmeter Holz eingeschlagen werden können. Weit mehr mussten jedoch eingeschlagen werden. 714 Festmeter mehr wurden gewonnen, so dass in den drei Jahren insgesamt 1368 Festmeter eingeschlagen werden mussten. Ortsbürgermeister Marco Maas wollte sich vergewissern, ob die Wiederaufforstung der großen Fläche am Wackenhübel im Jahr 2019 als gelungen angesehen werden könnte. Diesbezügliche Fragen hätten ihn aus Bevölkerungskreisen erreicht. Dies wurde von den beiden Männern vom Forst bestätigt, denn beim genauen Hinsehen sehe man die gesetzten Bäumchen bereits aus ihren schützenden Hüllen herausspitzeln.

Kemkes motivierte die Ratsmitglieder, sich für den Schweixer Gemeindewald stetig um eine Förderung zu bemühen. Zu diesem Zwecke stellte Reischmann dem Rat sieben auf die gesamte Waldfläche verstreute Stellen vor, die einer natürlichen Entwicklung überlassen werden könnten. Deren Größen reichen von 0,4 Hektar bis hin zu 1,8 Hektar. Bedenken gegen die Auswahl aus Reihen des Rates gab es nicht. Ortsbürgermeister Maas schloss: „Die Flächen sind gut gewählt. Passt schon“.