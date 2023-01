Der Walshauser Wald kann noch andere Einnahmen erbringen als nur durch den Holzverkauf. Forstamtleiter Florian Kemkes und Försterin Maria Jäger stellten dem Rat am Montagabend ein neues Nachhaltigkeitsprogramm vor.

Es geht um das sogenannte BAT-Konzept. B, A und T stehen für Biotopbäume, Altbäume und Totholz. Konkret sollen einzelne Bereiche des Waldes in Sachen Forstwirtschaft stillgelegt werden. Der Bund sichert dafür, zumindest bis 2026, Fördergelder zu. Pro Hektar und Jahr gibt es 100 Euro, auf den Walshauser Wald bezogen wären das rund 3000 Euro im Jahr, so Kemkes. Die einzelnen Areale werden dann für 20 Jahre sich selbst überlassen. Die Bäume werden nicht gefällt, stirbt ein Baum ab und fällt um, dann ist es eben so.

Das BAT-Konzept besteht aus drei Elementen. Es gibt die Waldrefugien, das sind laut Kemkes Areale, die ohnehin nur schlecht bis gar nicht zu bewirtschaften sind. Dort wird der Wald sich selbst überlassen. Dann gibt es die Biotopbaumgruppen, auf einer Fläche von drei Hektar werden 15 zusammenhängende Bäume benannt, die nicht gefällt werden dürfen, und dann wären da noch die schützenswerten Einzelbäume. „Das können knorrige Eichen sein oder Bäume, die besonders viele Spechtlöcher haben“, so Kemkes.

Der Walshauser Wald ist laut Försterin Jäger in sechs Distrikte aufgeteilt, das BAT-Konzept würde nur im Distrikt „Heidberg“, rund einen halben Hektar groß und in Richtung Dusenbrücken gelegen, sowie in der Kälberklamm, 2,7 Hektar in Richtung Dietrichingen, greifen. Diese Areale werden laut Jäger schon jetzt nicht vom Forstamt bewirtschaftet, viel ändern werde sich also nicht.

Kemkes verspricht, dass in den anderen Waldarealen die Bewirtschaftung weiter geht. „Wir werden keine Käseglocke über den ganzen Wald legen“, so der Forstamtsleiter. Bürgermeister Gunther Veith schlug vor, auch im „Maibusch“ einzelne Bereiche stillzulegen, genauer gesagt das Areal um die Klamm bei der Autobahn. Die Fördergelder für die Waldstilllegung gehen in den Walshauser Gemeindehaushalt. Zweckgebunden sind sie laut Kemkes nicht, der Forstamtsleiter empfiehlt jedoch, das Geld in den Wald zu reinvestieren.