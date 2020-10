Weil Bäume instabil sind, kündigt das Forstamt Westrich für die erste Novemberwoche Arbeiten im Bereich des Lemberger Ortsbezirks Glashütte an. Betroffen von der Verkehrssicherungsmaßnahme sind unter anderem Teile der L485.

In der Woche vom 2. bis 6. November sollen Bäume aus dem Staatswald entfernt werden. Die Landstraße 485 wird am Ortseingang von Glashütte aus Richtung Langmühle kommend für die Arbeiten voraussichtlich kurzzeitig gesperrt werden, teilt das Forstamt mit. Dazu wird eine Ampel installiert. Zudem sollen Bäume hinter der Bebauung im Norden des Ortes – am Mühlberg und im Bereich der Ludwigstraße – entfernt werden.

Die Arbeiten werden notwendig, weil in den vergangenen beiden Jahren bei Extremwetterereignissen wie Sturm und Trockenheit, zuweilen auch Starkregen Bäume abgestorben sind oder instabil wurden, teilte das Forstamt mit. Um die Sicherheit von Forstarbeitern oder Waldbesuchern zu gewährleisten, sollten Absperrungen unbedingt eingehalten und Bereiche, in denen gearbeitet wird, gemieden werden.

Interessierten Anwohnern und Waldbesuchern wird bei einem Waldbegang am Freitag, 30. Oktober, 15 Uhr, die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Treffpunkt ist am Parkplatz am Ortseingang von Glashütte in Richtung Langmühle.