Zehntausende mussten im Krieg in der Pfalz Zwangsarbeit leisten. Auch in der Südwestpfalz, wovon das damalige Lager Biebermühle zeugt. Mit dem Thema beschäftigt sich ein Forschungsprojekt des Bezirksverbandes, das bei einem Bürgerforum am 6. Juli in Rodalben vorgestellt wird. Zeitzeugen und Interessierte sind dazu eingeladen.

Als Folge des von Nazi-Deutschland entfesselten Expansionskriegs waren bis 1944 alleine auf pfälzisches Gebiet zehntausende Frauen und Männer zahlreicher Nationen zur Zwangsarbeit verschleppt worden. Über ihre Schicksale besteht in der Geschichtswissenschaft immer noch erheblicher Aufarbeitungsbedarf. Erste lokale Forschungsansätze zur Zwangsarbeit miteinander zu verknüpfen und zu erweitern, ist Ziel des neuen Forschungs- und Gedenkprojekts „Zwangsarbeit in der Pfalz 1939 bis 1945“ des Bezirksverbands Pfalz. Hierbei spielt, wie beispielsweise in Rodalben, auch die historische Spurensuche vor Ort eine wichtige Rolle.

Interessierte können sich anmelden

Das Projekt wird am Mittwoch, 6. Juli, um 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung in Rodalben in einem Bürgerforum vorgestellt. Das Vorhaben wurde im Frühjahr 2021 initiiert und mit der Umsetzung wurden das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde (IPGV) und das Zentralarchiv des Kommunalverbands beauftragt. Es ist eingebettet in die Gedenk- und Erinnerungsarbeit des Bezirksverbands und markiert eine weitere Etappe in den Bemühungen zur Erforschung der Strukturen, Mechanismen und Verbrechen des NS-Regimes in der Pfalz. Christian Decker vom IPGV und Zentralarchivar Ulrich Burkhart stellen es vor.

Eingeladen sind alle Interessierten. Besonders jene, die in der Pfalz noch selbst von NS-Zwangsarbeit betroffen waren oder davon als Zeitzeugen berichten können. Ebenso willkommen sind alle, die Kontakte zu Betroffenen haben und Dokumente und Fotos zum Thema Zwangsarbeit besitzen, die sie der Forschung zur Verfügung stellen können. Anmeldungen bis 29. Juni unter forschung-zwangsarbeit@bv-pfalz.de; die Teilnahme ist kostenlos.