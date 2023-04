Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die im Januar veröffentlichte Copsy-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf attestiert: Mittlerweile zeigt jedes dritte Kind ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie psychische Auffälligkeiten. Davor gab es lediglich bei zwei von zehn Kindern derartige Anzeichen. Auch Marion Karl, Schulsozialarbeiterin an der Realschule Plus und der Fachoberschule in Dahn, ist der Meinung: Die Pandemie wird die Kinder prägen.

Seit zehn Jahren arbeitet Marion Karl an der Dahner Schule. Bei Sorgen und Problemen ist sie Ansprechpartnerin der Schüler – auch in Corona-Zeiten. Hausbesuche seien aktuell zu heikel,