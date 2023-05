Knapp zwei Jahre ist es her, dass sie im überfluteten Ahrtal schnelle Hilfe geleistet haben, am Dienstagabend sind 48 ehrenamtliche Feuerwehrangehörige des Dahner Felsenlandes nun für ihren Einsatz vor Ort mit der Fluthilfe-Medaille des Landes ausgezeichnet worden.

Auch wenn ihr Einsatz fast zwei Jahre her ist: Die Flut-Katastrophe im Ahrtal in der Nacht auf den 15. Juli 2021 und ihre Folgen werden die Helfer nicht vergessen. Daran erinnerte mit einer Bilderabfolge Wehrleiter Jürgen Germann, der selbst als Beauftragter des Landes für Rettungshunde dort im Einsatz war. Vom 15. Juli bis zum 20. Juli waren damals 48 Wehrleute aus dem Dahner Felsenland in drei Schichten vor allem in Altenahr und später auch in Schuld im Einsatz, pumpten Keller aus, unterstützten Anwohner beim Ausräumen ihrer Wohnungen. Unterstützt wurden die Helfer ihrerseits in Dahn von Daheimgebliebenen: Patrick Cornet, stellvertretender Wehrleiter, und Christian Meichel, Leiter der Einsatzzentrale, organisierten dort hinter den Kulissen die Einsätze. Bis heute gibt es übrigens Kontakte zwischen Flutopfern und Helfern.

Die Fluthilfe-Medaille 2021 für außergewöhnliche Hilfeleistungen vor Ort hat das Land 2022 geschaffen. Sie wird seit September 2022 auf kommunaler Ebene verliehen. In der Südwestpfalz wurden und werden damit noch weitere Fluthelfer geehrt.