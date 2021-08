Eine Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe im Norden des Landes ist in Hauenstein angelaufen. Die Schwestern Gabi Schneider und Heidi Stöbener haben die Benefizaktion „Hääschde rundet auf“ in die Wege geleitet.

In fast allen Hauensteiner Geschäften, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben – knapp 60 nehmen teil – stehen Spendenkassen bereit. Die Kunden können einen Teil oder das komplette Wechselgeld oder einen Betrag ihrer Wahl für die Überschwemmungsopfer dort einwerfen. Der Erlös geht an den Ort Kreuzberg, einen Ortsteil von Altenahr. „Das Dorf wurde durch die Flutkatastrophe zu 80 Prozent zerstört und war für die Hilfskräfte nicht sofort zugänglich. Für viele Menschen kam die Rettung zu spät. Durch die ,Aufrundungsaktion’ in Hauenstein soll ein Beitrag zum Wiederaufbau gesammelt werden“, heißt es in dem Spendenaufruf.

Mittlerweile liegen in Hauenstein Bilder vor, die das Ausmaß der Verwüstung zeigen. Sie können auf der Facebookseite „FriseurGabySchneider“ eingesehen werden. Spenden können auf folgendes Konto einbezahlt werden: Gaby Schneider, IBAN DE06548913000071406911, BIC: GENODE61BZA, Verwendungszweck: #hääschderundetauf.