Nicht zuletzt durch einen Aufruf in der RHEINPFALZ wurden Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld und seiner Ehefrau Gaby 82 große Haushaltsgeräte als Spende für vom Hochwasser an der Ahr Betroffene angeboten. Inzwischen wurde ihnen eine Abladestelle und ein Anliefertermin genannt. Geräte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler, Trockner, Gefriertruhen und Kühlschränke werden am Freitag, 6. August, von 13 und 16 Uhr, und am Samstag, 7. August, von 10 bis 13 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Trulbens Rathausstraße angenommen und für den Transport verpackt. Am Mittwoch, 11. August, werden sie zur Weiterverteilung an den Nürburgring gebracht. Dort gibt es bereits eine Liste mit bedürftigen Haushalten, an die die Geräte ausgeliefert werden.

Die Eheleute Hatzfeld organisieren den Transport mit Hilfe der Heinrich-Kimmle-Stiftung Pirmasens. Sie stellt zwei Lastwagen mit Fahrer bereit. Abermals hat Ruppertsweilers Ortsbürgermeister Guido Hahn das Gemeindefahrzeug mit Anhänger zur Verfügung gestellt. Die Geräte, die nicht von den Spendern selbst nach Trulben gebracht werden können, werden abholt. Die benötigten Paletten für den Transport stellt die Firma Ambos aus Zweibrücken zur Verfügung. Die drei Lastwagen werden am Dienstagabend, 10. August, beladen und fahren dann tags darauf die gespendeten Geräte ins Zielgebiet. dan