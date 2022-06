Die Ausgleichsfläche für den Flussregenpfeifer am Steitzhof wird etwas teurer. Der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen (ZEF) genehmigte die Mehrkosten von 11.000 Euro.

Bekannt ist, dass dort, wo die Amazon-Logistikhalle am Steitzhof entstehen soll, ein Vogelpaar des Flussregenpfeifers brütet. Der ZEF hat bereits eine Landschaftsbaufirma beauftragt, am Ende der Flugplatz-Landebahn gen Mauschbach eine Ausgleichsfläche von 5000 Quadratmetern anzulegen. Das wird nun etwas teurer. Denn während der Bauarbeiten sind Maßnahmen angefallen, die ebenfalls erledigt werden müssen. So müssen auf 1000 Quadratmetern die Grasnarbe abgeschält werden, fünf Wassermulden angelegt, 633 Tonnen Schüttgüter ausgebracht, 240 zusätzliche Quadratmeter Geotextil-Vlies verlegt sowie 236 Tonnen Schotter und 7,4 Tonnen Kies verbaut werden.

Die Mehrarbeiten kosten 16.800 Euro. Weil aber viel Material, das im alten Plan eingerechnet war, nun doch nicht gebraucht wird, werden 4800 Euro eingespart. Unter dem Strich kommen so lediglich 11.000 Euro Mehrkosten zustande.