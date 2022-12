Am Bürogebäude der Kreisverwaltung auf dem Pirmasenser Sommerwald wird derzeit ein Treppenturm angebaut. Rund 274.000 Euro kostet die Einrichtung des zweiten Fluchtwegs.

Neben dem Aufbau des 14 Tonnen schweren Treppenturms waren Metallbauarbeiten notwendig, um den Fluchtturm von jeder Etage aus erreichen zu können. Ursprünglich hätten die Arbeiten im Sommer ausgeführt werden sollen. Dass es jetzt Dezember wurde, liege an der „Liefersituation, die zu dieser Verzögerung geführt hat“, teilte Kreissprecher Thorsten Höh auf Nachfrage mit. Der Bau der Fluchttreppe ist die zweite größere Investition in den Brandschutz in diesem Jahr. Für rund 400.000 Euro wurde eine neue Brandmeldeanlage im Gebäude installiert. Beide Maßnahmen dienen dazu, den Brandschutz für den aktuellen Betrieb zu gewährleisten.