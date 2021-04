Zarte junge Bäumchen anpflanzen oder große Bäume fällen – beides gehört zu den Tätigkeiten von Florian Faust. In Herschberg hat sich der 30-jährige Forstwirt im April mit seiner Firma Baumdienst Faust in der Thaleischweiler Straße 3 selbstständig gemacht.

Baumpflege und -fällungen stehen ganz oben auf der Angebotsliste des jungen Unternehmers, ebenso Garten- und Landschaftspflege. Dazu zählen sowohl Neuanlagen als auch Umgestaltungen oder Instandhaltungen von Gärten und Grundstücken. Das Schneiden von Hecken und Sträuchern übernimmt Faust ebenso wie Häckselarbeiten. Besonders gerne kümmert er sich um alte, „charaktervolle“ Bäume, die zurückgeschnitten werden müssen. „Die Entfernung dürrer Äste ist oft schon aus Sicherheitsgründen notwendig“, betont der Fachmann. Die extremen Wetterlagen der vergangenen Jahre bescheren immer mehr Sturmschäden im Wald, um deren Beseitigung sich Faust ebenfalls kümmert.

Florian Faust stammt aus Herschberg und hat lange Zeit in Neustadt (Wied) gelebt. Seine Ausbildung zum Fachwirt absolvierte er beim Staatsforst im Siebengebirge am Standort Königswinter. Zuletzt war er bei einem großen Unternehmen in der Forst-Branche angestellt. „Die Beschäftigung mit der Natur und das Arbeiten in freier Natur haben mir immer großen Spaß gemacht“, nennt der Forstwirt als Grund, warum er gerade diesen Beruf gewählt hat, der oftmals schwere körperliche Arbeit erfordert.

Bisher war Faust in einem Radius von 50 bis 70 Kilometern tätig. Beliebt sind laut dem Herschberger die von ihm gefertigten Baumfackeln, die als „Schwedenfeuer“ bekannt sind. Die bis zu einem Meter hohen Baumstämme, meist aus Nadelholz, werden oben eingeschnitten und angezündet. Sie sorgen für behagliche Lagerfeuer-Atmosphäre bei Grillabenden und anderen Gelegenheiten. Baumdienst Faust ist erreichbar unter Telefon 0157/34284996.