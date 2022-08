Alte Milchkanne gesucht? Die Küche müsste noch um einige Utensilien ergänzt werden, vornehmlich aus Omas Zeiten? Dann ist der Flohmarkt des Heimatvereins Rieschweiler-Mühlbach am Samstag, 27. August, genau der richtige Ort, um solche Dinge zu erwerben.

Ab 11 Uhr verkauft der Verein rund um das alte Rathaus in der Friedhofstraße ehemalige Exponate des kleinen Heimatmuseums. Die Heimatstuben benannte Ausstellung war im Obergeschoss des alten Rathauses, unmittelbar neben der Kirche, untergebracht. Sie ist seit einigen Jahren geschlossen, aus Brandschutzgründen kann das Museum auch in der jetzigen Form nicht mehr öffnen. Der Verein will die Sammlung nicht auflösen, wohl aber entscheidend verkleinern. Ortsbürgermeister Peter Roschy, der ein Büro in dem Gebäude hat, will sich im Rahmen des „Zukunfts-Check Dorf“ Gedanken machen, was mit dem Gebäude in Zukunft geschehen wird.

Der Flohmarkt ist bis 16 Uhr geöffnet, es gibt Kaffee und Kuchen. Der Vater der Sammlung, der Ehrenvorsitzende des Vereins Paul Wagner, wird bei dem Markt erste Exemplare des von ihm zusammengestellten Heimatkalenders fürs Jahr 2023 anbieten. Eine Jubiläumsausgabe, wie der Verein mitteilt: Seit 1998, seit 25 Jahren, gibt es die Kalender mit alten Motiven der beiden Ortsteile Rieschweiler und Höhmühlbach.