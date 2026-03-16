Warum der Flohmarkt auf dem Contwiger Freibad-Parkplatz trotz mauen Starts regelmäßig stattfinden soll, erklärt Veranstalter Peter Leiner im Gespräch mit Mario Moschel.

Herr Leiner, Sie haben Contwigs ersten Flohmarkt auf dem Schwimmbad-Parkplatz organisiert?

Ja, das ist heute das erste Mal, und zwar in Abstimmung mit Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette und der Verbandsgemeinde. Geplant ist, jeden zweiten Samstag im Monat einen Flohmarkt hier zu veranstalten. Und das ohne Neuware. Die Standgebühr beträgt vier Euro pro laufendem Meter, und dieses Geld wird komplett gespendet an die Contwiger Kindergärten. Darum kümmert sich dann die Ortsbürgermeisterin. Die bekommt das Geld von mir und verteilt es dann.

Wieviel ist bei der Premiere zusammengekommen?

Nicht viel, wir waren nur vier Händler. Zwei sind wieder heimgefahren wegen des Regens. Heute sind 80 Euro zusammengekommen. Das ist nicht viel, aber besser als nichts.

Bieten sie auch auf anderen Flohmärkten ihre Sachen an?

Ja, ich habe in Homburg einen festen Platz und bin immer dort. Ab und zu besuche ich auch einen Flohmarkt in Saarbrücken.

Warum jetzt ausgerechnet Contwig?

Weil der Platz frei ist und einfach super ist für einen Flohmarkt. Im Freizeitgebiet um die Ecke haben wir feste Toilettenanlagen. Ich bin Mitglied der Contwiger Angelfreunde und kenne daher die Umgebung. Ich bin aber nicht aus Contwig, ich komme aus Ixheim. Aber ich kenne auch die Ortsbürgermeisterin von Contwig.

Wer hatte die Idee, das Standgeld für die Kindergärten zu sammeln?

Das war ich. Meine eigenen Kinder sind zwar groß, aber ich kenne die Gegebenheiten in Contwig. Da wurde zum Beispiel mal ein Kindergarten gebaut, der seit Jahren nicht genutzt werden kann wegen Schimmel. Kinder brauchen ständig neue Sachen. Da geht immer mal wieder etwas kaputt, auch beim Spielzeug. Und dort ist das Geld noch knapper als anderswo.

Waren viele Besucher da?

Es waren am Morgen schon einige Besucher hier, die auch etwas gekauft haben. Es könnte besser sein, hängt aber direkt mit dem Wetter zusammen. Und das können wir nicht ändern.

Soll der Flohmarkt in Contwig zukünftig nur im Sommerhalbjahr stattfinden?

Nein, solange es das Wetter zulässt. Wenn ein Meter Schnee liegt, fällt er aus, aber das kommt bei uns nicht vor. Das soll eine Ganzjahresveranstaltung werden. Der nächste ist am 11. April.

Warum ist Neuware nicht erlaubt?

Es soll ein Trödelmarkt und Flohmarkt bleiben. Ich habe zwar auch zwei Sachen da stehen, die sind neu und unbenutzt, weil ich sie nicht brauche, aber Stände mit ausschließlich neuer Ware wollen wir nicht.

Platz ist ja genug hier ...

Ja, pro Parkstreifen gehen zehn normale Stände hin. Da könnten wir 100 Stände aufstellen.