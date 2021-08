Der von Judith Zwick organisierte Flohmarkt am Samstag in der Dahner Äußermühlstraße für die Flutopfer in Schuld im Ahrtal überstieg alle Erwartungen des 25-köpfigen und ehrenamtlichen Teams, das nach dem Motto „Dahn hilft, gemeinsam sind wir stark“, agierte. 14.575 Euro sind bislang zusammengekommen.

„Ich danke allen Spendern, Besuchern, Unterstützern und Helfern von Herzen. Ich hätte niemals gedacht, dass unsere Aktion so erfolgreich wird“, sagte Organisatorin Judith Zwick sichtlich bewegt. Die Summe von knapp 15.000 Euro, die bei diesem Flohmarkt mit Verpflegungsmöglichkeiten und Live-Musik erzielt wurde, setzt sich aus Flohmarkt-Verkäufen, Sachspenden, Spenden von Privatleuten sowie von Firmen und den Erlösen aus der Verköstigung zusammen. Rund 20 Firmen aus dem Dahner Tal beteiligten sich mit Sachspenden. Über den gesamten Zeitraum von 10 bis 18 Uhr kamen viele Besucher. Diese kauften, spendeten und genossen die Live-Musik. René Heimberger wurde dazu spontan per Facebook-Aufruf gefunden. Er agierte kostenlos für die gute Sache und lud erfolgreich Besucher zum Mitsingen ein.

Begrenzter Einlass

Teilweise war der Andrang so groß, dass der Einlass in die Halle begrenzt werden musste. Markus Zwick, über den Judith Zwick von der Not der Mensch in Schuld erfuhr, sagte: „Wir sind zu Tränen gerührt, dass wir den Menschen in Schuld in dieser schlimmen Situation mit dem Spendengeld eine neue Perspektive schenken können.“ Innerhalb von nur einer Woche hatte das Organisationsteam um Judith Zwick den Flohmarkt organisiert. Sie ist überwältigt von der Spendenbereitschaft. In einer ähnlichen Helfer-Konstellation wurden im Jahr 2020 unter dem Motto „Dahn hilft“ 22.000 Nasen-Mund-Bedeckungen genäht, sozialen Einrichtungen zur Verfügung gestellt und 12.000 Euro gesammelt, die Einrichtungen im Dahner Tal gespendet wurden. Mitorganisator Jörg Wittmer ergänzte: „Es ist begeisternd zu sehen, was erreichbar ist, wenn viele Menschen für den guten Zweck gemeinsam aktiv werden.“

Wer Spenden möchte, kann sich mit Judith Zwick, Telefon 0170/3412001 in Verbindung setzen.