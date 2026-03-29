Eine Reifenbergerin hat am Kapellchen einen Hundeköder − ein Stück Fleisch mit einem spitzen Stück Draht − gefunden. Der Ortsbürgermeister mahnt zur Vorsicht.

Am Reifenberger Kapellchen sowie auf der Wiese hinter dem Hochbehälter sind kürzlich Hundeköder entdeckt worden. Es handelt sich um Fleischstückchen, die auf spitzen Draht gesteckt wurden. „Wir können nicht ausschließen, dass das Fleisch auch vergiftet ist“, mahnt Reifenbergs Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer zur Vorsicht. Konkret wurden die Köder nur im Bereich des Kapellchens entdeckt; weitere Stellen, an denen ein mutmaßlicher Hundehasser Köder ausgelegt haben könnte, seien jedoch möglich.

Zimmer hat keine Vermutung, wer die Köder ausgelegt haben könnte. „Aktuell gibt es keinerlei Beschwerden über Hunde im Dorf“, ergänzt Zimmer. Das Hundekotproblem habe die Gemeinde gut im Griff, nicht zuletzt, weil an den beliebten Gassirouten Hundekot-Spender stehen. „Deshalb ist das für mich absolut unverständlich“, sagt Zimmer. Bislang sei ihm kein Vierbeiner bekannt, der durch die Köder verletzt oder gar getötet worden ist. Zudem könne er nicht sagen, ob irgendwann in den vergangenen Jahren schon einmal Hundeköder ausgelegt worden seien.