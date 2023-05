Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Krieg in der Ukraine, der nun seit fast einem Jahr andauert, hat dazu geführt, dass viele Ukrainer ihr Land verlassen haben. Im Landkreis Südwestpfalz hielten sich Ende Januar 521 Ukrainer auf. Sie stellen etwas mehr als ein Drittel der Flüchtlinge in der Südwestpfalz. Die Wohnraumsituation spitzt sich zu.

Seit Beginn des Ukrainekriegs vor fast genau einem Jahr stieg die Zahl der Flüchtlinge in der Südwestpfalz stark an. In den vergangenen fünf Jahren waren die Zahlen – nach einem