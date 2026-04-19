Am Lemberger Weiher sollen Fitnessgeräte aufgestellt werden. Bürgermeister Martin Niebuhr (SPD) will ein Planungsbüro beauftragen, aus Sicht der FWG ist das Projekt zu groß.

Der Lemberger Weiher wird zum Freiluft-Fitnessstudio. Entsprechende Fitnessgeräte will der Gemeinderat dort aufstellen. Wie das am besten gemacht wird, ist aber noch offen. Deshalb will Bürgermeister Martin Niebuhr (SPD) erstmal ein Planungsbüro beauftragen, auch um rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen.

Ursprünglich wollte die Gemeinde die Geräte ohne einen Planer nach eigener Entscheidung auswählen und aufstellen. Es seien aber diverse rechtliche Vorgaben zu beachten und auch eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich, führte Niebuhr im Rat aus. Deshalb wäre es ihm lieber, wenn das Büro „Stadtgespräch“ aus Kaiserslautern, das auch die Dorferneuerung für Lemberg betreut hatte, die Planung für den Bewegungsplatz übernehmen könnte.

Planungskosten zu hoch?

Maximal 15.000 Euro sollte die Planung kosten, so Niebuhr. Die Verwaltung sei mit anderen Projekten schon genug beschäftigt, weshalb externe Planer das Projekt schneller erledigen könnten. Bei Gesamtkosten von 30.000 Euro für das Projekt erscheinen Thomas Nikolaus ( FWG) die Planungskosten jedoch zu hoch. Niebuhr betonte, dass die nun beantragten 15.000 Euro für die Planung nicht unbedingt in der Höhe anfallen müssten. Er wolle ein schlüssiges Gesamtkonzept.

Für die FWG erscheint das Projekt insgesamt für den Weiher zu groß. „Wo ist da überhaupt noch Platz“, fragte Jens Zimmermann (FWG) und Rudi Zimmermann (FWG) warnte davor, die Orchideen am Weihergelände für den Bewegungsplatz zu opfern. Denise Scharwatz (SPD) erinnerte an die im Konzept ebenfalls vorgesehenen Sitzbänke, die nicht vergessen werden sollten. Aktuell seien alle am Weiher vorhandenen Sitzmöglichkeiten bei dem schönen Wetter belegt, so Scharwatz.