Den Rasern auf Fischbachs Straßen will der Gemeinderat Einhalt gebieten: Im Wolfsägerweg sollen zwei und in der Dahner Straße soll ein Berliner Kissen eingebaut werden. Diese bestehen aus robustem Kunststoff oder Gummi, werden auf den Asphalt geschraubt und sind aufgrund des elastischen Materials leiser als asphaltierte Bremsschwellen. Die beiden Straßen sollen allerdings nur der Anfang sein: Der Rat hat sich vorgenommen, jedes Jahr eine Straße der Tempo-30-Zonen damit auszustatten. „Außerdem werden wir am Ruth-Theysohn-Park die Bepflanzung erhöhen, damit die Autofahrer gezwungen werden, sich in die Kreuzung reinzutasten, und nicht wie zur Zeit einfach durchrauschen“, sagte Ortsbürgermeister David Leidner. Eine Verkehrszählung an der Grundschule solle Aufschluss geben, ob an der Hauptstraße ein Zebrastreifen installiert werden kann. Bislang war dies vergebens versucht worden, „aber das ist dringend nötig, für unsere Schul- und vor allem die Hortkinder“.