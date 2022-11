Die Einwohner Kleinsteinhausens sollen zusammenrücken, zumindest virtuell mit einer App und einer Webseite. Solche Dinge werden am Mittwoch vorgestellt.

Vertreter der Mainzer Firma Apicodo sprechen am Mittwoch im Ortsgemeinderat (19 Uhr, Mehrzweckhalle) über ihre Orts-App. „Das Unternehmen ist auf uns zugekommen. Wir wollen uns das mal anhören“, berichtet Ortsbürgermeisterin Martina Wagner im Vorfeld der Sitzung. Mit der Orts-App können Infos im Ort schnell weiterverbreitet werden. Zudem soll sie dabei helfen, die Einwohner besser untereinander zu vernetzen. Das Angebot der Firma ist laut Wagner zweiteilig. Zum einen gebe es eine App für die Smartphone-Benutzer im Ort, gleichzeitig eine dazu gehörige Webseite, die von allen Computernutzern eingesehen werden kann. Die Firma hat solche auf Gemeinden individuell zugeschnittene Lösungen bereits in mehreren Orten in Rheinland-Pfalz umgesetzt, beispielsweise im südpfälzischen Ranschbach.

Martina Wagner hofft auf Vertreter der örtlichen Vereine auf den Zuschauerplätzen bei der Sitzung – gerade für Vereine und deren Aktivitäten sei eine solche App möglicherweise interessant. Für die Umsetzung einer solchen App – losgelöst vom Anbieter – gibt es laut Wagner unter Umständen Geld vom Land.

Außerdem werden dem Ortsgemeinderat die Pläne zum Ausbau der Straße Am Sportplatz vorgestellt. Laut Wagner ist das ein Projekt mit einem Volumen von „etwas unter 300.000 Euro“. Nach der Vorstellung sollen die Arbeiten ausgeschrieben und dann vergeben werden.