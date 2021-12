Das Schmitshauser Bauunternehmen Staab wird den Großsteinhauser Steigweg ausbauen. Dem stimmte der Rat in seiner Sitzung am Donnerstagabend zu.

Insgesamt, so Bürgermeister Volker Schmitt, kostet der Ausbau des Steigwegs rund 390.000 Euro, das günstigste Ausbauangebot hat das Schmitshauser Bauunternehmen abgegeben. Baubeginn soll im kommenden Frühjahr sein. Anders als eine ursprüngliche Ausbauidee, soll der Abfluss des Dorfbrunnens jedoch nicht in Form einer Rinne in die Straße integriert werden, die Steigweg-Anwohner haben sich in einer Bürgerversammlung dagegen ausgesprochen.