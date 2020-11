„Einmal um die ganze Welt“ – so heißt die Aktion, die Philipp Diehl – erst seit einem Jahr Jugendleiter des TuS Erfweiler – ins Leben gerufen hatte, um die Vereinsfinanzen aufzubessern. Dabei kamen im Sommer 2200 Euro an Spenden zusammen, von denen kürzlich über 1000 Euro für weitere gute Zwecke übergeben wurden.

Nachdem auch sein Verein vom Lockdown im Frühjahr betroffen war, wollte Philipp Diehl nicht untätig zusehen, wie die Vereinsfinanzen schrumpften, die unter anderem für die Erweiterung des Flutlichtes und die Sanierung des Trainingsplatzes vorgesehen waren. Also entstand die Aktion „Einmal um die Welt“, bei der Mitglieder und Nichtmitglieder Kilometer – und damit Spenden – sammeln konnten.

Gelaufen und gefahren

Die Mitglieder von der Aktion zu überzeugen, kostete ihn zwar keine Überredungskunst. Dass diese allerdings tatsächlich die Zielmarke von 40.000 Kilometer in nur vier Wochen schaffen würden, glaubte man weniger. Diehl kümmerte sich um Sponsoren und ab Mitte Juni wurden täglich die erlaufenen oder per Inliner oder Fahrrad erfahrenen Kilometer mittels einer Tracking-App gezählt. Bald machten auch Nichtmitglieder mit und sandten ihre Kilometer ein. Die „Challenge“ wurde nun so bekannt, dass Diehl sogar dem Sender RPR 1 ein Interview gab. Am Ende schaffte man sogar über 44.000 Kilometer, wovon 30.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt wurden.

Fleißige Kilometer-Sammler

Bei einer kleinen Feier wurden auch die fleißigsten Kilometersammler der einzelnen Abteilungen gewürdigt. Fast 2400 Kilometer hatte der Marathonläufer und ehemalige Fußballspieler Thomas Stamm aus Pirmasens als Fan gespendet. Mit über 1000 Kilometer brachte die 16-jährige Alina Kindelberger, eigentlich Mitglied der Damenmannschaft, die Jugendabteilung auf den zweiten Platz. Es folgten Marco Wagenblatt für die Laufabteilung, Kevin Dallas für die 1. Mannschaft, Christian Bauer für die AH und Jessica Stuck für die Damenmannschaft.

TuS spendet selbst einen Teil

Nach Abzug aller Kosten kam für diese Aktion eine Spendensumme von 2200 Euro zusammen. Davon flossen 350 Euro an das Kinderdorf in Silz. Den gleichen Betrag konnten auch der Kindergarten Erfweiler und die Fußballtrainer von der Kimmlestiftung Pirmasens in Empfang nehmen.