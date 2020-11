Kommunale und private Waldbesitzer in der Südwestpfalz können mit finanziellen Hilfen des Bundes rechnen. Darauf weist der Landtagsabgeordnete Alexander Fuhr hin.

Dürre, Stürme und der Borkenkäfer hätten den Wäldern auch in der Südwestpfalz in den letzten Jahren stark zugesetzt. Mit der Nachhaltigkeitsprämie Wald“ des Bundes sollten Waldschäden kompensiert und die Wälder klimafest gemacht werden, informiert Alexander Fuhr. Für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder stünden Bundesmittel in Höhe von 500 Millionen Euro zur Verfügung. Waldbesitzer mit mindestens einem Hektar Waldfläche können je nach Zertifizierung für die nachhaltige Bewirtschaftung ihres Waldes eine Prämie von 100 bis 120 Euro pro Hektar erhalten.

Auch Hilfen für IT-Ausstattung

Die Waldhilfen sind Teil des Corona-Zukunftspakets der Bundesregierung. Die Waldprämie wird ergänzt durch das „Investitionsprogramm Wald“ in Höhe von 200 Millionen Euro für Investitionen in die IT-Ausstattung und digitale Anwendungen. Angesprochen sind private und kommunale Waldbesitzer, forstliche Zusammenschlüsse und Dienstleister sowie Forstbaumschulen und Unternehmen der Holzwirtschaft.

Anträge für die Nachhaltigkeitsprämie sind beim Bundesministerium für Landwirtschaft möglich.