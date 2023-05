Für die beiden kommenden Jahre verbessert sich für die Gemeinde Hilst die finanzielle Situation, denn die Fehlbeträge sind dort geringer veranschlagt als in den Vorjahren.

Besser als geplant haben die Hilster die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre abgeschlossen. Und auch für 2023/24 sieht die finanzielle Entwicklung positiv aus, weshalb der Gemeinderat dem Entwurf des neuen Doppelhaushaltes am Donnerstag einstimmig zustimmte. Für 2021 sah die Planung in der Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag von 77.455 Euro vor. Der Abschluss verbesserte sich jedoch auf den verringerten Fehlbetrag von 67.092 Euro. Geplant war zudem eine Verschlechterung des Kassenbestandes um 343.980 Euro. Der Jahresabschluss brachte dann eine Verminderung des Kassenbestandes um 173.540 Euro. Zur Ergebnisrechnung 2022 sind laut Daniel Goedel, Finanzsachbearbeiter der Verbandsgemeinde, noch Buchungen zu tätigen. Dagegen sei die Finanzrechnung weitestgehend abgeschlossen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 52.132 Euro und ist um 87.697 Euro besser als geplant.

Für die beiden kommenden Jahre verbessere sich die finanzielle Situation, denn die Fehlbeträge seien geringer veranschlagt als in den Vorjahren. Sie sind laut Goedel so gering, dass man schon von „ausgeglichenen Haushalten“ sprechen könne. Im Ergebnishaushalt ist für dieses Jahr ein Fehlbetrag von 15.190 Euro und 2024 von 1720 Euro geplant. An größeren Unterhaltungsmaßnahmen ist die Verbesserung der Akustik im Dorfgemeinschaftshaus mit 9000 Euro veranschlagt. Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt in diesem Jahr 7060 Euro und im Jahr 2024 dann 6410 Euro. In beiden Jahren verschlechtert sich der Kassenstand um 2140 Euro.

Erschließung des Neubaugebiets kostet 300.000 Euro

Für den erfolgten Ausbau der Ortsdurchfahrt bei der Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis sind knapp 13.000 Euro als Gemeinde-Anteil an der Schlussrechnung eingeplant. Die Untere Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und bedarf des Ausbaues. Dafür ist für 2024 zunächst mal ein Betrag von 3000 Euro zum Eigenanteil der Ortsgemeinde eingestellt. Bis 2025 soll der zweite Bauabschnitt des Neubaugebietes „Am Violengarten“ erschlossen werden. Geplant sind Baukosten von 300.000 Euro. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt zehn Prozent, während der überwiegende Teil über Erschließungsbeiträge finanziert wird. Eingestellt wurden für beide Jahre insgesamt 30.000 Euro.

Für den barrierefreien Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus soll zur Überbrückung der Stufe eine Rampe angeschafft werden. Dafür wurde für dieses Jahr ein Eigenanteil der Gemeinde von 1500 Euro eingestellt. Durch den positiven Kassenbestand von 124.000 Euro zum 31. Dezember 2022 bedarf es in beiden Jahren keiner Darlehensaufnahme. Der Stellenplan blieb für beide Jahre unverändert.