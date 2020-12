Siegbert Bernhard ist tot. Der 69-Jährige starb in der Nacht auf Mittwoch. Der erste Beigeordnete der Gemeinde Bechhofen war an Covid-19 erkrankt. Das Virus riss ihn mitten aus dem Leben. Mit dem 69-jährigen Christdemokraten verliert die Gemeinde einen Mann, der sich vielfältig und ausdauernd ehrenamtlich im politischen und gesellschaftlichen Bereich engagiert hat.

Elf Jahre lang saß Bernhard für die CDU im Bechhofer Gemeinderat, deren stellvertretender Vorsitzender er bis zuletzt war. 2009 war er zum ersten Mal – gemeinsam mit seinem Sohn Björn – in den Rat eingezogen. 2014 wählte ihn der Rat zum ersten Beigeordneten, 2019 wurde er in diesem Amt bestätigt. Bernhard wurde wegen seiner ruhigen und sachlichen Art parteiübergreifend geschätzt. Er vermittelte und schlichtete, dabei stand er ungern in der Öffentlichkeit.

Einen öffentlichen Auftritt hatte er zuletzt aber genossen: Am 27. Januar 2020 sprach er in Vertretung von Ortsbürgermeister Paul Sefrin beim Neujahrsempfang der Bechhofer CDU ein Grußwort. Es war, wie man es von Siegbert Bernhard kannte, kurz und auf den Punkt gebracht. Man spürte aber, dass er diese Pflicht an diesem Abend mit Freude und mit großem Stolz erledigte. Denn die CDU Bechhofen und ihre Freunde waren nicht nur zum Neujahrsempfang gekommen, sondern auch zur Feier des Wahlsieges seines Sohnes Björn, der im Oktober 2019 zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gewählt worden war.

Große Verdienste hat sich Bernhard um die Bechhofer Feuerwehr erworben, der er 46 Jahre lang angehörte. Mehr als 17 Jahre davon war er Wehrführer und stellvertretender Wehrführer. 2005 wurde er für mit dem goldenen Feuerwehrabzeichen des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Nach dem Ausscheiden aus der Wehr wurde er zum Ehrenwehrführer ernannt. Nach dem Ende seiner Feuerwehrzeit stellte er sich weiter in den Dienst der Bechhofer und war als First Responder, als Ersthelfer, im Einsatz.