Der Bau des neuen Dietrichinger Feuerwehrhauses soll Ende des Jahres beginnen. Das berichtet Verbandsbürgermeister Björn Bernhard auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Bernhard hofft, den ins Auge gefassten Start für den Bau des Feuerwehrhauses am Dietrichinger Spielplatz einzuhalten. Allerdings hängt die ganze Angelegenheit auch vom Wetter ab, gibt der Verbandsbürgermeister zu bedenken. Wenn alles nach Plan läuft, könnte das neue Gebäude Ende kommenden Jahres in Betrieb gehen.

Im Verbandsgemeinde-Haushalt sind 700.000 Euro für den Neubau eingeplant, wobei das Land 75.000 Euro dazugibt. Heißt am Ende, dass die Verbandsgemeinde rund 625.000 Euro für das neue Feuerwehrhaus zahlen muss. Laut Bernhard eine realistische Summe, auch weil das Grundstück etwas günstiger war, weil es der Gemeinde gehört hatte.

Geplant ist laut Bernhard, dass das neue Feuerwehrgerätehaus eine Garage hat, hinzu kommen eine Umkleide, Sanitärbereich, Schulungsraum, Technikraum und so weiter. Das neue Dietrichinger Feuerwehrauto passe in das neue Gebäude, verspricht Bernhard. Die bisherige Garage am Dorfgemeinschaftshaus wäre für das neue Fahrzeug zu klein. Das Feuerwehrauto ist noch nicht da, „das alte Auto ist also noch im alten Gebäude“, so der Verbandsbürgermeister.