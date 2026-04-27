Hinter dem Alten Rathaus von Waldfischbach-Burgalben wird das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut. Für das Millionenprojekt ist eine große Hürde genommen worden.

Deutlich mehr Publikum als Ratsmitglieder – diese Konstellation gibt es bei Ratssitzungen nur in Ausnahmefällen und bei besonders wichtigen Entscheidungen. Bei der Zusammenkunft des Ortsgemeinderates Waldfischbach-Burgalben waren die Zuhörer in der Überzahl. Die Angehörigen der örtlichen Feuerwehr interessierten sich sehr dafür, wie es mit dem geplanten Neubau des Gerätehauses weitergeht. Seit Jahren warten sie auf die Umsetzung, damit sie ihr sanierungsbedürftiges und zu kleines Domizil in der Schwarzbachstraße verlassen können.

Der Rat ging mit der Zustimmung zum Vorentwurf und dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan nun einen weiteren wichtigen Schritt. Erarbeitet werden soll der Plan im sogenannten beschleunigten Verfahren. Bis zum Bau bleibe es zwar ein Genehmigungsmarathon. Aber, so Verbandsbürgermeister Felix Leidecker (CDU) am Mittwoch in der VG-Ratssitzung, man wolle bei allen Großprojekten der VG – auch beim Feuerwehrgerätehaus – zumindest die Dinge, die man selbst in der Hand habe, schnellstmöglich erledigen.

Verschiedene Gutachten werden erstellt

Dass der Ortsgemeinderat nach einigen Verzögerungen im Vorfeld jetzt einstimmig den B-Plan auf den Weg brachte, „freut uns, freut die Feuerwehr, ist ein wichtiges Signal“, sagt Leidecker. Das Planungsbüro WSW & Partner GmbH aus Kaiserslautern hat den Bebauungsplan ausgearbeitet, der inhaltlich auf die vorliegende Machbarkeitsstudie für das Feuerwehrgerätehaus abstellt.

In dieser Studie war geprüft worden, ob und wie das Haus errichtet werden kann, wo Aufstellflächen, Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten bestehen. Parallel zum Bebauungsplanverfahren laufen derzeit schalltechnische Untersuchungen, ein Entwässerungskonzept, ein Artenschutzgutachten sowie eine verkehrstechnische Begleitplanung werden erstellt. Zwischen Orts- und Verbandsgemeinde hatte es im Vorfeld ein Abstimmungsgespräch gegeben. Dort wurde bereits festgelegt, dass aus städtebaulichen Gründen eine Differenzierung der Gebäudehöhen zwischen Feuerwehrgebäude und Übungsturm vorgenommen wird.

Fassade soll mit Holz verkleidet werden

Der öffentliche Parkplatz der Ortsgemeinde, der wieder hergestellt wird, soll in den Geltungsbereich des B-Plans aufgenommen und wieder als Parkplatz ausgewiesen werden. Der Weg zu Brücke über die Moosalbe wird erhalten, ein Wegerecht zugunsten der Ortsgemeinde eingetragen. Das Feuerwehrgerätehaus bekommt ein Flachdach. Festgelegt ist, dass das Gebäude eine Holzfassade oder eine Fassadenverkleidung in Holz beziehungsweise Holzoptik erhalten wird.

6725 Quadratmeter ist das Grundstück groß, auf dem das Haus geplant ist. Überbaut werden 4933 Quadratmeter. Geprüft werde derzeit, hatte Leidecker im Verbandsgemeinderat mitgeteilt, ob es sinnvoll und kostenmäßig darstellbar sei, einen Generalunternehmer mit dem Bau zu betrauen.