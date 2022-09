Am 25. September ist Tag der offenen Baustelle am neuen Feuerwehrgerätehaus in Rieschweiler-Mühlbach. Eines der teuren Bauprojekte der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben kann dann von Besuchern in Augenschein genommen werden.

Läuft alles gut weiter, wird der Bau im Mai 2023 fertiggestellt sein, skizzierte Heino Schuck (SPD) den Fahrplan. Der für den Brand- und Katastrophenschutz zuständige Beigeordnete teilte mit, dass am Feuerwehrgerätehaus die Trockenbauarbeiten fast abgeschlossen sind. Die Fenster sind eingebaut und weitgehend verglast. Die Putzarbeiten haben begonnen, die Versorgungsleitungen sind eingebracht, sagte Schuck. Ab Oktober werden die Hallentore eingebaut und die Estricharbeiten beginnen. Der Rat vergab in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für die Außenanlage, 358.200 Euro. Rund 8000 Euro hätten gespart werden können, wenn dabei Recyclingschotter genutzt worden wäre. Weil der aber auch mal Reste von Holz und Metall enthalten kann und angesichts der Belastung, dass schwere Feuerwehrfahrzeuge regelmäßig über die Fläche fahren, war sich der Rat einig, dass Naturschotter verbaut werden soll.

Auf den ersten Blick werden die Arbeiten für die Außenanlage teurer als geplant. Ursprünglich war man von Kosten von 272.000 Euro ausgegangen. Jetzt sind es 85.000 Euro mehr. Doch es wurden auch da Kosten eingespart, „wenn auch nicht auf den ersten Blick erkennbar“, erläuterte der für den Baubereich zuständige Beigeordnete Michael Schmitt (CDU). Weil das das Gebäude tiefer gelegt worden ist und man auf Fels gestoßen sei, ist nur eine 15 Zentimeter hohe Schotterschicht nötig. Ohne die Tieferlegung wäre die Schotterschicht einen halben Meter hoch gewesen. 44.000 Euro teurer als geplant werden auch die Elektroarbeiten. Neben den aktuellen Preissteigerungen ist das auch dem Einbau einer intelligenten Bus-Steuerung – sie steuert automatisch viele Vorgänge im Haus – geschuldet.

Weitere Feuerwehrhäuser in Planung

Weitere Feuerwehrhäuser sind in Planung. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Maßweiler gab es die erste Planungsbesprechung. Das beauftragte Planungsbüro würde gerne zunächst das bestehende Feuerwehrgerätehaus abreißen, um genügend Platz zu haben. Aktuell wird nach einer Unterstellmöglichkeit für das Feuerwehrfahrzeug in dieser Übergangszeit gesucht, sagte Schuck.

In Wallhalben wird gerade notariell der notwendige Grundstücksankauf vorbereitet. Die Verbandsgemeinde kauft Gelände der Ortsgemeinde. Eine weitere Fluchttür, die gefordert wurde, ist eingeplant. In der Fahrzeughalle gibt es notwendige Kernbohrungen und ein erstes Bodengutachten liegt vor, sagte Schuck.