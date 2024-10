Üben für den Ernstfall: Am vergangenen Samstag trainierten THW, Feuerwehr und das ASB gemeinsam in Ruppertsweiler. Im Einsatz war auch viel schweres technisches Gerät. Das Szenario: Waldbrand am Arius.

Um 9 Uhr ist der Parkplatz der Ruppertshalle, normalerweise um diese Zeit verwaist, gut gefüllt. Die Farben Blau und Weiß dominieren. Das Technische Hilfswerk