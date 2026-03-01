Stefan Zwick verlängert seine Amtszeit als Chef der Feuerwehr in Maßweiler. Die vollen zehn Jahre schöpft er aber nicht mehr aus

Stefan Zwick wurde erneut zum Wehrführer in Maßweiler gewählt. In den vergangenen 13 Jahren hatte Zwick den Chef-Posten bereits besetzt, drei Jahre davon in kommissarischer Funktion.

Eine Amtszeit als Wehrführer dauert in der Regel zehn Jahre. Jedoch wird Zwick seine kommende Amtszeit nach gut dreieinhalb Jahren beenden: Dann ist er 67 Jahre alt und scheidet aus dem aktiven Dienst aus. Seine Stellvertreter werden erst im Jahr 2031 neu gewählt, sagt er.

Zwick bestätigte bereits vor wenigen Wochen gegenüber der RHEINPFALZ, dass er noch einmal für das Amt des Wehrführers antreten will. Allen voran will er das Großprojekt um den Neubau des Feuerwehrhauses in seiner Position beenden. Zudem steht noch der Kauf neuer Feuerwehrautos auf dem Plan.