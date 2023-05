Über 200 Schaulustige sind schon da. Bei einem Rettungseinsatz normalerweise ein Ärgernis, an diesem Tag ist es erwünscht: Die Jugendfeuerwehr in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hat zum Blaulichttag eingeladen und startet mit der Übung der Jugendfeuerwehrleute, die teils zum ersten Mal unter sehr realen Bedingungen ein Feuer löschen werden.

Holzpalette um Holzpalette ist aufgestapelt. „Im Grund simulieren wir einen Wohnhausbrand“, bestätigt Verbandsgemeindejugendwart Florian Borne das Szenario, das das Team mit ihm, Cedric Mayer (Petersberg) sowie Sebastian Schaaf (Höheischweiler) vorbereitet hat. Die Höheischweilerer Wehr als Gastgeber war stark in die Vorbereitung eingebunden.

Mädchen und Jungs in gleicher Stärke

Sicherheitshalber ziehen sich die vielen Schaulustigen – die Feuerwehr hat mit Unterstützung der Firma Preißer aus Petersberg ihren Blaulichttag ordentlich beworben – hinter die Bande am Sportplatz in Höheischweiler zurück. Der für den Brand- und Katastrophenschutz zuständige Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, Heino Schuck, hat signalisiert, dass es gleich losgehen wird. Der Holzstapel wird entzündet. Es qualmt dunkel, aber das Feuer will nicht richtig lodern. Der Wind bereitet Probleme. Schließlich steht der Stapel in Flammen. Vollbrand. Sirene, Martinshorn, etliche Piepser, die sich melden, signalisieren: Es ist etwas passiert.

Die örtliche Nachwuchswehr ist als Erste vor Ort. Der stellvertretende Wehrführer Markus Müller hat den Höheischweilerer Feuerwehrnachwuchs im Auto. Der ist lange schon auch weiblich. Mädchen wie Vivian (11 Jahre) und Mirja (10) klettern aus dem roten Mannschaftslöschwagen, wissen genau, was zu tun ist. In Höheischweiler sind Feuerwehrjungs und -mädchen in gleicher Stärke aktiv. Helfen kann jeder.

Jugendwehren aus dem ganzen Gebiet im Einsatz

„Tolle Sache“, freut sich Höheischweilers Beigeordnete Nicole Steiber. Sie ist für die Gemeinde vor Ort und als Mama eines der beteiligten Feuerwehrmädchen. „Klar ist man stolz“, sagt sie. Das sind viele Eltern, die ihrem Nachwuchs bei der ersten großen gemeinsamen Nachwuchsübung seit Corona zusehen.

„Die waren im Auto schon sehr konzentriert“, lobt Müller. Jeder Handgriff sitzt. „Macht Spaß in der Feuerwehr“, sind sich Vivian und Mirja einig. Von allen Seiten fahren die Jugendwehren an. Neben dem Nachwuchs aus Höheischweiler, sind die Jugendwehren aus Rieschweiler-Mühlbach, Thaleischweiler-Fröschen, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Höhfröschen. Petersberg und Reifenberg ausgerückt, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Erste Erfahrungen für den Nachwuchs

Ein gefülltes Wasserbassin wird genutzt, um Wasser zum Löschen zu ziehen. Meter um Meter weißer Schlauch rollt übers Grün des Fußballfeldes oder das rot des Tennenplatzabschnittes, auf dem es brennt. Verdammt heiß wird es. „Wenn es zu heiß wird, zieht euch ein Stück zurück“, rät Markus Semmet von der Reifenberger Feuerwehr. Die Zuschauer haben das schon lange getan. Ohne Schutzkleidung macht sich die Hitze auf der Haut unangenehm bemerkbar. „Oh ist das heiß“, stellt Semmets Nachwuchs fest. „Bei vielen Einsätzen ist es noch heißer“, verdeutlicht Semmet den angehenden Feuerwehrkameraden, was es heißt, Feuer zu bekämpfen.

Was es heißt im Qualm zu stehen, erfahren sie kurz darauf, als per Martinshorn das „Wasser-marsch-Signal“ für alle gegeben wird. Es qualmt gewaltig, wird aber schlagartig kühler, als aus etlichen Schläuchen Wasserfontänen über dem Feuer zusammentreffen, das Feuer erlischt. „Raus aus dem Qualm“, ruft Semmet. Ohne Atemschutz kann Qualm schon mal gefährlich werden. Auch das ist eine Lektion des Tages: Nur wer sich selbst schützt, kann anderen helfen. Die Brandwache wird eingeteilt, ansonsten aufgeräumt.

Das Erlernte gut eingesetzt

„Haben sie sehr gut gemacht“, lobt Verbandsbürgermeister Patrick Sema den Feuerwehrnachwuchs ab zehn Jahren, der im Einsatz war. Manchem, für die Übung noch zu jungen, zuschauendem Feuerwehr-Bambini ist anzumerken, dass er sich auf seinen Einsatz bei einem der kommenden Blaulichttage freut. Bis dahin heißt es bei der Feuerwehr üben. Übungen, die den Teamgeist stärken, technische Fragen. Der Nachwuchs aus Rieschweiler-Mühlbach hatte sein praktisches und theoretisches Wissen im Dezember beim Erwerb der Jugendflammen bewiesen und dieses Wissen am Blaulichttag sichtbar gut eingesetzt.

Nach dem Einsatz das Vergnügen. Die Drehleiter aus Hornbach bestaunen, den Krankentransporter der SEG unter die Lupe nehmen oder mal im Polizeiauto sitzen. Die Blaulichtfahrzeuge waren gefragt. Auch die Frage „Hast du Handschellen dabei?“ konnte Polizist Bernd Schefsky schmunzelnd mit ja beantworten.