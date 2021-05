Die erste Biedershauser Ratssitzung in diesem Jahr fand im renovierten Saal des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) statt. Die Feuerwehr kümmert sich weiter um den Ausschank. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Wehr keine Einnahmen aus dem DGH.

In der Corona-Zeit war der Saal weiß gestrichen und mit fünf Deckenheizkörpern ausgestattet worden. Im Treff mit Ausschank sind die beiden Heizkörper nun an der Wand und der Decke installiert. Ans DGH oder an die gegenüberliegende Insel mit dem Stein soll ein Fahnenmast kommen. Bürgermeister Christian Bühler präsentierte zwei Angebote für einen sieben Meter hohen Mast: „Ab 600 Euro aufwärts. Den gibt es auch mit Beleuchtung.“ Da keine Eile besteht, wurde die Diskussion verschoben.