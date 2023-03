Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mickie hat es erwischt. Das Herz der Puppe, die den Feuerwehrleuten in Höhfröschen hilft, sich auf den Ernstfall vorzubereiten, stottert. Hilfe bringt ein orangenes, gut tragbares Gerät: ein automatisierter externer Defibrillator. Ein Defi, so die Kurzform, fährt nun auch an Bord des Löschfahrzeugs der Feuerwehr Höhfröschen mit.

Christoph Spang, hauptberuflich Rettungssanitäter, und im Ehrenamt Feuerwehrmann in Höhfröschen, hat das Gerät gespendet. Es sei ein gebrauchtes Gerät gewesen,