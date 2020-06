Die beiden Waldbrände vom Donnerstag bei Waldfischbach-Burgalben wurden am Freitagnachmittag „nochmals getoppt“, sagt Arno Bohl, Sprecher der Verbandsgemeinde-Feuerwehr. Auf ein Feuer im Wald folgte das Unwetter, das viele weitere Einsätze auslöste.

Kurz vor 17 Uhr wurde die Waldfischbacher Wehr zu einem Brand im Schwarzbachtal in einem Bereich extremer Hanglage gerufen, berichtet Bohl. „Unterhalb des Breitenfelds brannten auf einer Fläche von mehr als 400 Quadratmetern Abraumhölzer und Waldboden.“ Die Bekämpfung des Feuers war schwierig, weil der betroffene Hang ziemlich steil ist. Deshalb wurden auch alle anderen Einheiten der VG-Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte verlegten mehrere Hundert Meter Schlauch am Hang und sicherten die Wasserversorgung aus dem Schwarzbach. Dann begannen sie, mit sechs Rohren zu löschen, so Bohl. Zwischenzeitlich waren neun Fahrzeuge und über 40 Kräfte im Einsatz.

Gebäude unter Wasser, Menschen eingeschlossen

Noch bevor das Feuer ganz gelöscht war, zog ein Unwetter auf, „welches eine sofortige fluchtartige Räumung der Einsatzstelle zur Folge hatte“. Innerhalb von wenigen Minuten standen in der Gegend Straßen und Plätze unter mehr als 15 Zentimeter tiefem Wasser. Keller und Gebäude wurden überflutet, Menschen in ihren Fahrzeugen eingeschlossen, berichtet der Wehr-Sprecher weiter. Die Feuerwehreinheiten rückten aus dem Schwarzbachtal ab und fuhren viele Einsätze wegen des Unwetters. Danach kehrten sie zurück ins Schwarzbachtal und löschten letzte Glutnester, die der Regen nicht erreicht hatte. Gegen 21 Uhr beendeten die Wehrleute 21 Unwetter-Einsätze innerhalb von drei Stunden. Aufräumarbeiten und die Reinigung der eingesetzten Geräte werden noch einige Tage in Anspruch nehmen, berichtete Bohl.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. „Die Trockenheit und extreme Unordnung in unseren Wäldern tragen auf jeden Fall dazu bei, dass diese Brände immer größere Ausmaße annehmen“, sagte Bohl. Die Häufigkeit in diesem Jahr „lässt für die Zukunft nichts Gutes erwarten“. Doch bisher habe die Wehr Schlimmeres immer verhindern können.