Im Falle eines Brandes gilt es, sich schnell und diszipliniert in Sicherheit zu bringen. Ein mustergültiges Beispiel hierfür lieferten gestern Vormittag die Beteiligten einer Alarmübung in der Betriebsstätte Staffelhof der Heinrich-Kimmle-Stiftung.

Um 11 Uhr löste der Alarm aus, entsprechend groß war der anfängliche Schreck bei 180 Beschäftigten und 40 Betreuern, waren doch nur einige wenige im Vorfeld eingeweiht worden, um möglichst realitätsnah ein Unglücksszenario durchspielen zu können. Keine drei Minuten später hatten sich alle auf dem Sammelplatz eingefunden, darunter auch einige Rollstuhlfahrer. „Das hat alles super geklappt“, freute sich hinterher Cedric Mayer von der Petersberger Wehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Helfern vor Ort war. Die Feuerwehr aus Höhfröschen hatte neun Einsatzkräfte und ein Fahrzeug mitgebracht, und die Kollegen aus Höheischweiler komplettierten mit drei Mann und einem Fahrzeug das Gesamtteam.

In einem Zimmer brannte es, zwei Menschen wurden vermisst, so die Ausgangslage für die Übung. Sofort machte sich ein Trupp mit schwerem Atemschutz bereit und brachte die Personen, simuliert durch zwei Dummys, in Sicherheit. Während die Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes aus nachvollziehbaren Gründen nicht weiter realitätsnah simuliert werden konnte, bekam die Fassade des Gebäudes beim Außenangriff doch noch ihre verdiente Dusche. Zufrieden waren bei der Nachbesprechung alle: Sowohl für die Vertreter der Heinrich-Kimmle-Stiftung als auch für die Feuerwehren lieferte die Alarmübung wertvolle Informationen für den Ernstfall. „Wir suchen in der näheren Umgebung jedes Jahr ein Objekt, an dem wir üben können“, so Mayer. Nachdem man schon längere Zeit nicht mehr bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung gewesen sei und den Neubau noch gar nicht kenne, sei man sich schnell einig gewesen, die aktuelle Übung hier über die Bühne gehen zu lassen. Im Zuge einer Begehung gemeinsam mit dem Betriebsstättenleiter Stefan Bischof sei man auf die spezifischen Eigenschaften des Gebäudes eingegangen. Allerdings zu später Stunde - schließlich sollte das Ganze ja eine echte Überraschung werden. mar