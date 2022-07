40 Feuerwehrleute mussten am Montagnachmittag einen Flächenbrand am Rosenkopfer Ortseingang bekämpfen. Ein Acker stand in Flammen. Ein Wohnhaus geriet in Gefahr.

Am Montagnachmittag hat neben der Sickinger Höhenstraße kurz vor der Ortszufahrt Rosenkopf ein Erntefeld gebrannt. Wegen der Trockenheit breiteten sich die Flammen laut Polizei zügig aus und griffen auf das Gelände eines angrenzenden Einfamilienhauses über. Dabei sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden. Personen seien nicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

„Die Integrierte Leitstelle Südpfalz in Landau hat uns am Montag um 14.30 Uhr alarmiert“, berichtet Holger Hell, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde

Zweibrücken-Land. Der Flächenbrand lodere an der Landesstraße L465 zwischen Rosenkopf und Käshofen. Wie Hell weiter berichtet, brannte dort ein abgeerntetes Stoppelfeld im Umfang von etwa einem Hektar. Der Feuerwehrmann: „Weil das Feld direkt an die Wohnbebauung angrenzt, bestand die Gefahr, dass die Flammen auf ein Wohngebäude übergreifen könnte.“ Die Einsatzkräfte löschten das Stoppelfeld ab; anschließend erstickten sie die Flammen, die bereits die Gartenlaube des Einfamilienhauses erfasst hatten. Auf das Wohngebäude selbst hätten die Flammen aber nicht übergegriffen.

Jetzt ermittelt die Polizei

Holger Hell: „Auch mit Hilfe der Landwirte konnte das Feuer auf dem Acker schnell eingedämmt werden, indem die Landwirte den Acker umgepflügt hatten.“

Verletzt worden sei bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist noch unbekannt; die Polizei ermittelt inzwischen, wie es dazu kommen konnte. Nach Angaben der Ordnungshüter wird der Sachschaden auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Wie der Feuerwehrsprecher Holger Hell ergänzt, waren die Löscheinheiten aus Rosenkopf, Käshofen, Bechhofen, Contwig und mehreren Wehren der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau im Einsatz. Unterstützung leistete die Feuerwehr-Einsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Zwei Stunden lang seien 40 Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen am Löscheinsatz beteiligt gewesen.