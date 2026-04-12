Rodalben soll zukunftsfähig gemacht werden. Was von einstigen Vorschlägen übrigblieb.

Mühsam tastet sich der Stadtrat an die Städtebauliche Sanierung heran, wohlwissend dass die Uhr tickt, weil das Projekt zum Ende des Jahrzehnts ausläuft. Die erste jetzt getroffene Entscheidung betrifft die Nutzung des Geländes hinter dem alten Rathaus, auf dem bis vor sechs Monaten die Ruine des inzwischen abgerissenen Hauses der Jugend stand. Parkplätze sollen hier entstehen.

Der Stadtrat beschloss eine Variante des Planungsbüros BBP aus Kaiserslautern für den Bauabschnitt 1, die die meisten Parkplätze vorsieht: 45 an der Zahl. Er entschied sich damit für mehr Flächenversiegelung und weniger Grün. Gar nicht mehr zur Sprache kamen ehedem im Rat vorgetragene Ideen, die auf Vielfalt abzielten, um das zentral gelegene Areal zur Belebung der Innenstadt zu nutzen. Da war einmal die Rede davon, einen Wasserspielplatz zu bauen, eine kleine Promenade an der Rodalb mit Sitzgelegenheiten anzulegen, eine offene Bühne als Veranstaltungsort zu errichten, einen Unterstand mit Kiosk vorzuhalten. Es wurde gar der Bau einer kleinen Stadthalle in Erwägung gezogen.

Ein Festplatz soll gestaltet werden

Demnächst richtet sich der Blick gen Osten zum Marienplatz und dessen Umgebung. Hier stellt man sich die Gestaltung eines Festplatzes vor, wo ein großes Zelt aufgestellt werden könnte. Das wäre gut fürs Grünesputschefest, vielleicht die Kerwe und den Weihnachtsmarkt. Darüber hinaus gehende Nutzungsmöglichkeiten blieben bislang unausgesprochen. Eventuell hilft das Planungsbüro mit kreativen Einfällen weiter.

Viele anfangs gemachte Vorschläge wurden nicht wieder aufgegriffen, auch aufgrund von Vorgaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Die Behörde fordert zum Beispiel Nachweise über die konsequente Ausnutzung. So wurde der Bau der Stadthalle gestrichen, die sich für vielerlei (aber nicht benannte) Aktionen angeboten hätte. Wie Julia Biwer vom Büro BBP zuletzt dokumentierte, entfällt auch die „Nachverdichtung“ (Nutzung freier Flächen) in der Schillerstraße. Es gibt zudem keine neuen Fußwegeverbindungen. Die Krönung wäre eine längere Uferpromenade an der Rodalb gewesen, wie sie schon der frühere Baudirektor Dieter Wafzig vorgeschlagen hatte. Auf die Warteliste gesetzt wurde auch die Gewerbeansiedlung in der Bahnhofstraße.

Dr.-Lederer-Haus soll mehr genutzt werden

Aber es fällt nicht alles weg. Umgesetzt wird die Nachnutzung der früheren alten Schule (zuletzt Fördereinrichtung) als neue Kita: für aktuell 4,5 Millionen Euro anstatt der ursprünglich kalkulierten 2,4 Millionen Euro. Auch die Instandsetzung und Modernisierung des Dr.-Lederer-Hauses bleibt im Sanierungskonzept, vor allem deshalb, weil die Nutzung optimiert wurde und weiterhin gesteigert werden soll.

Ins Gebäude, in dem früher nahezu allein die örtliche und die Kreisvolkshochschule ihre Kurse abhielten, ist mit der Seniorenstube ein neuer Nutzer ins Untergeschoss eingezogen. Den benachbarten Kultursaal will die Stadt künftig mehr für sich beanspruchen: für eigene Veranstaltungen und Zusammenkünfte, Ehrungen und Empfänge. Auch den Gräfensteiner Theaterspielen wird das Haus ein Domizil bieten. Die Gruppe wird durch den anstehenden Abriss der Halle der Mozartschule obdachlos. Für ihren Umzug ist bereits dauerhaft eine kleine Bühne aufgebaut worden. Tonverstärker und Lichtstrahler sollen noch installiert werden.

Ins Dachgeschoss soll ein Archiv

Im oberen Stockwerk bleiben der Kreisvolkshochschule Räume erhalten. Ausbaupläne zieht die Stadt für das Dachgeschoss in Betracht. Hier soll nach Möglichkeit ein Archiv eingerichtet werden. Das würde nach der Vorstellung des Bürgermeisters keinesfalls nur aus Schränken für Aktenordner mit Dokumenten bestehen, sondern Platz schaffen für Exponate, die die Erinnerung an namhafte Rodalber Persönlichkeiten wachhalten.

Dies gilt an oberster Stelle für Johann Peter Frank, Pionier der Sozialhygiene und -medizin und einer der prominentesten Ärzte aus der Zeit der Aufklärung. Video-Spieleentwickler Ralph Baer, in Rodalben geboren, eine Zeit lang in Pirmasens zu Hause und vor den Nazis nach New Hampshire geflohen, soll dort seine Würdigung erfahren. Und dauerhaft Wertschätzung will die Stadt dem Maler Klaus Heinrich Keller angedeihen lassen, der weithin Bekanntheit erreichte und von dem noch jede Menge Bilder vorhanden sind.

Um Pläne wie diese zu verwirklichen und das stark sanierungsbedürftige Dr.-Lederer-Haus zukunftsfähig zu machen, bedarf es der Unterstützung der ADD – Instandsetzung und Dachausbau werden schon einiges kosten. Auch ist fraglos weiteres Brainstorming vonnöten, um zu dem Ziel zu gelangen, Rodalben mit den Mitteln aus der Städtebauförderung zu verschönern und zu beleben.