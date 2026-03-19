Am Mittwoch wurde gegen 9.30 Uhr am Grenzübergang in Hornbach ein Auto mit französischem Kennzeichen einer Einreisekontrolle unterzogen. Der 61-jährige Fahrer wies sich mit einem deutschen Personalausweis aus. Ein Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Steuerhinterziehung sowie eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wegen Unfallflucht. Da der Mann die verhängte Geldstrafe in Höhe von 3750 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er vor Ort festgenommen. Anschließend wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 125 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken eingeliefert. Das teilt die Polizei mit.